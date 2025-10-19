En medio de las negociaciones por una posible asistencia financiera de hasta US$40.000 millones por parte de Estados Unidos, el Gobierno argentino se prepara para afrontar una serie de vencimientos de deuda que pondrán a prueba su capacidad de pago en los próximos meses.

Entre noviembre y enero, la Argentina deberá desembolsar más de US$6.000 millones, en un contexto de reservas ajustadas y con parte de la ayuda internacional todavía en proceso de negociación.

Entre los pagos destacados se encuentran US$850 millones al FMI en noviembre, otros US$1.000 millones del bono Bopreal serie 3 emitido para regularizar deudas con exportadores, y vencimientos por US$4.300 millones en bonos que operan el 9 de enero de 2026, según datos de la consultora Outlier.

Un empresario cercano de Javier Milei planteó que Argentina podría tener una jornada laboral de 13 horas

AYUDA PENDIENTE, PLAZOS URGENTES

A pesar del optimismo oficial, las líneas de respaldo, como un swap de monedas con el Tesoro de EE.UU. y un posible repo (préstamo) con grandes bancos internacionales, aún se encuentran en etapa de negociación y requieren tiempo para su implementación efectiva.

Además, algunos analistas especulan que Donald Trump habría condicionado su respaldo a los resultados de las elecciones legislativas del 26 de octubre, lo que suma un elemento de incertidumbre al calendario financiero.

Mientras tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró en septiembre que el Gobierno trabaja para cumplir con todos los compromisos. “En el equipo económico siempre trabajamos pensando en los escenarios no deseados. Esta no es la excepción. No nos agarra de sorpresa. Hace meses que estamos trabajando en diferentes alternativas. Como siempre, solo anunciaremos algo cuando sepamos que está concretado”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter).

Milei sobre las elecciones: “La gente ve cómo los kukas se convirtieron en los gremlins"

EL TESORO, DE VENDEDOR A COMPRADOR

En paralelo, el Tesoro de EE.UU. comenzó a vender dólares en el mercado local, por un total estimado de más de US$300 millones, lo que le permitió al Gobierno argentino abandonar su rol vendedor y pasar a comprar divisas, aliviando la presión sobre las reservas del Banco Central (BCRA).

De acuerdo con los datos oficiales, los depósitos en moneda extranjera del Ministerio de Economía sumaban US$429 millones hasta el martes, con un salto de US$120 millones ese mismo día. Sin embargo, la dinámica es inestable: el miércoles, último dato disponible, volvieron a caer hasta US$188 millones, el nivel más bajo desde noviembre del año pasado.

El Gobierno oficializó el ingreso del proyecto minero Los Azules al RIGI con una inversión de USD 2.700 millones

Según estimaciones de Portfolio Personal Inversiones (PPI), había pagos previstos por US$190 millones al día siguiente, y se necesitarán al menos US$162 millones adicionales antes de fin de mes para cumplir con otros compromisos.

RESERVAS Y EMISIÓN: UNA ESTRATEGIA MIXTA

Para GMA Capital, las recientes compras de dólares por parte del Tesoro reflejan una estrategia oficial para remonetizar la economía a través de la acumulación de reservas. Esa política, explican, inyecta pesos en el mercado cada vez que se compran dólares, lo que representa una forma de emisión monetaria “sana”.

Milei en Tucumán: “Es libertad o la esclavitud que proponen los kirchneristas”

“La canilla de la emisión volvería a abrirse, pero por un motivo sano. La nueva expansión monetaria provendría de la acumulación de activos externos por parte del BCRA”, explicó la firma en su último informe.

Con información de TN, redactada y editada por un periodista de ADNSUR