En medio de un panorama económico inestable, con precios que siguen escalando y un bolsillo familiar cada vez más presionado, las empresas de medicina prepaga vuelven a ajustar sus tarifas. El impacto de la inflación, sumado a los aumentos acumulados en insumos médicos, honorarios y servicios tercerizados, vuelve a poner en foco el costo de la salud privada en Argentina.

De esta manera, las compañías comenzaron a notificar a sus afiliados sobre las nuevas subas que aplicarán en noviembre. Aunque los aumentos aún no figuran oficialmente en el sistema de control del Estado, varias prepagas ya adelantaron los porcentajes que implementarán.

Aguinaldo, aumento y bono: ANSES confirmó triple pago para jubilados y pensionados en diciembre de 2025

Las cuotas de los planes de medicina prepaga tendrán aumentos que oscilarán entre el 2,1% y el 2,8%, según comunicaron varias compañías a sus clientes. Estos incrementos llegan en un contexto económico marcado por una inflación que aceleró durante septiembre y acumuló un 22% en lo que va del año.

Cuatro firmas ya confirmaron los porcentajes de incremento que aplicarán en noviembre. Sancor Salud y Swiss Medical anunciaron un ajuste del 2,1%, que se alinea con el índice de inflación de septiembre. Omint, por su parte, aplicará una suba más pronunciada, del 2,8%, mientras que Avalian aumentará sus cuotas en un 2,5%.

Confirmaron un nuevo aumento para jubilados y pensionados de ANSES en noviembre de 2025

LA INFLACIÓN EN SEPTIEMBRE

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de septiembre fue del 2,1%, la cifra más alta registrada desde abril de este año. Este porcentaje representó un leve aumento respecto del 1,9% de agosto.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumula un aumento del 22% en los primeros nueve meses de 2025, y la variación interanual alcanza el 31,8%. La inflación núcleo, que excluye subas estacionales y reguladas, mostró un crecimiento del 1,9% en septiembre, una leve desaceleración en comparación con el mes anterior.

El BCRA confirmó cinco feriados bancarios: qué días estarán cerrados los bancos en todo el país

En septiembre, las categorías que más subieron fueron vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,1%), especialmente por el aumento en alquileres, y educación (3,1%). En contraste, recreación y cultura (1,3%) y restaurantes y hoteles (1,1%) registraron las menores variaciones. En casi todas las regiones del país, el alza en alimentos y bebidas no alcohólicas fue la principal fuerza inflacionaria, excepto en la Patagonia, donde el transporte lideró el aumento.

La inflación también mostró disparidades regionales. En septiembre, la Patagonia fue la zona con mayor incremento mensual, con un 2,4%, mientras que el Noreste registró la suba más baja, con 1,8%.

Este escenario económico y los crecientes costos operativos explican los nuevos ajustes en las cuotas de medicina prepaga que los usuarios verán reflejados desde noviembre.

Estalló el plazo fijo en Argentina: cuánto gano si deposito más de $1.000.000 a 30 días

Con información de TN, redactada y editada por un periodista de ADNSUR