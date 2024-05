Precios en Comodoro: muchas compras son "al día" y hay dificultad para pagar los impuestos

En pocas horas, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informará en cuanto a cuál fue la inflación en el mes de abril. El gobierno de Javier Milei así como consultoras privadas prevén que sean cifras “en baja”.

En ese marco, ADNSUR salió por las calles céntricas de la ciudad para conocer cómo evalúa la gente los precios del consumidor por estos días.

Así, una señora expresó “es carísimo todo, hago las compras y no veo que los precios se hayan estabilizado”. Por otro lado, conocimos el testimonio de un vendedor ambulante, quien consideró “la verdad un desastre, no ha bajado nada. A diario, como vendedor ambulante puedo decir que nos alcanza sólo para un día y para comer. No estamos ganando para poder pagar impuestos, alquiler, está muy difícil”, relató.

Y en relación a la fluctuación de precios, indicó que “vas al super y hoy cuesta $1.700 el dulce de leche, mañana sale $2.000”. En tanto, señaló, “he visto que aha bajado el papel higiénico, el detergente, algunas cosas del hogar, pero lo comprás cada 20 días”.

Otra joven, manifestó, “está todo más caro, tiene que ver con el movimiento económico que estamos teniendo. Es una situación complicada, se supone que en el largo plazo debería mejorar”, sostuvo.

Así mismo, remarcó: “Me parece que la Argentina viene mal desde que nacimos. Sin embargo, me gustaría creer que en un futuro próximo podremos estar mejor. No me siento identificada con ninguno de los representantes gubernamentales que tuvimos en muchos años, pero nos falta conciencia social”, concluyó.

CANASTA BÁSICA EN COMODORO

El Observatorio de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) determinó que durante el cuarto mes del año se necesitaron $915.858 para superar la línea de la pobreza, con gastos vinculados a una familia de 4 integrantes.

Y se determinó que el ingreso mínimo para comer todos los días fue de $400 mil.