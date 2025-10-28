Apenas transitando el último trimestre del año, los locales comerciales de Comodoro Rivadavia ya respiran Navidad. Las góndolas empiezan a exhibir los productos más buscados para las fiestas de fin de año, desde sidras y espumantes hasta pan dulce y budines. Un recorrido por un reconocido mayorista local permitió —por medio de un móvil en el canal de streaming de SETA TV— anticipar los precios y las ofertas que los clientes encontrarán en esta temporada.

“Miren, ya tenemos acá sidras. Sí, la 1888 y la Sidra Real”, comenzó comentando el periodista durante el recorrido. Se observan las sidras clásicas, como la “1888” en oferta a $3.229 si se llevan tres unidades o más. Por su parte, la Sidra Real alcanza los $6.000 también con la promoción de tres o más unidades.

La variedad es un denominador común. “Miren, esta me pareció una sidra media birrera, es marca Pyus”, refiriéndose a una “Sidra Artesano”, que se exhibía a $4.579.

Espumantes y otras bebidas: las opciones para el brindis

Continuando el recorrido, la atención se centró en los espumantes. Se destacó una oferta: “Dos luquitas y pasamos al frente, se cumple el objetivo”, describió, insinuando una bebida de bajo costo que permite un brindis económico.

Entre las opciones de espumantes, se mencionó una que también “es rica”, la 1930, con un precio de $4.900 llevando tres productos o más, o $4.459 por unidad. Para los más pequeños o quienes prefieren opciones sin alcohol, el Ananá Fizz se presenta a $3.499 llevando tres o más unidades.

El infaltable pan dulce y los budines: consejos para anticipar la compra

La sección de pan dulce y budines es, sin duda, una de las más concurridas en estas fechas. Los budines arrancan desde los $2.500, con precios que varían hasta los $7.000. “Sí, budín Bimbo banana con nuez, $6.536. Creo que este es uno de los más caros que hay. Tiene buena pinta, pero me parece que es uno de los más caros”, comentó. El más económico encontrado fue el budín de Nevares, tanto con frutas como con chocolate, a $1.300.

En cuanto al pan dulce, el recorrido encontró una oferta de Don Satur a $3.299 (aproximadamente $3.300), mientras que el resto de las marcas se ubicaban en rangos de $2.300, $5.000 y otros precios intermedios.

Dulces navideños: Mantecol y Nucrem a la cabeza

No hay Navidad sin turrones y dulces. “Mira esto. La gente se vuelve loca con esto: Mantecol”, exclamó el periodista. El Mantecol se ofrecía a $7.718, mientras que el Nucrem se mostraba más accesible, a $4.271.

Garrapiñadas, maní con chocolate y opciones gourmet también llenan las góndolas, con precios diversos. “Por ejemplo, cerezas al rhum bañadas en chocolate, $5.000. Obviamente ya el packaging cambia, ¿no? Una cajita marca Georgalos es una marca también conocida en el rubro”, detalló, mostrando opciones más sofisticadas a $4.000, $5.000 o $6.500, como las “frambuesas bañadas en chocolate”.

El “clima de Halloween” y la “grieta” navideña

A pesar de la abundante oferta navideña, el periodista notó una curiosa disonancia: “Hay poco clima de Navidad, ¿no? El clima que hay verdaderamente en las calles es el de Halloween”, comentó, haciendo referencia a la omnipresencia de decoraciones de telarañas, arañas y muñecos alusivos a la festividad de este fin de semana.

Para cerrar el recorrido de bebidas, se destacaron las opciones más económicas de sidra: Sidra Victoria y Sidra del Valle. “Llevando tres o más, salen $3.316”, detalló. Y la más barata: “$2.839 llevando tres unidades o más”, concluyó.