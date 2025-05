Por qué el dólar blue está más barato que el oficial: ¿conviene comprar ahora?

En un giro inesperado del mercado cambiario argentino, el dólar blue —el valor del billete estadounidense en el circuito informal— se vendió en la jornada del lunes a un precio menor que el dólar oficial minorista. Esta situación, calificada por economistas como “inusual” o “transitoria”, refleja una serie de cambios recientes en la política económica, especialmente tras el levantamiento del cepo cambiario el pasado 14 de abril.

Según datos del Banco Central, el dólar blue se ofrecía en las cuevas de la City porteña a $1.205, mientras que el valor promedio en bancos alcanzaba los $1.216. Incluso, en algunas entidades como el Banco Macro y el Banco Ciudad, el dólar minorista llegó a tocar máximos de $1.235 y $1.230, respectivamente. En consecuencia, el billete informal se ubicó hasta 30 pesos por debajo del oficial, una brecha negativa poco común.

La clave para entender esta anomalía reside en la dinámica propia de ambos mercados. Mientras que el dólar oficial está influido por decisiones del Banco Central y regulaciones estatales, el blue se rige exclusivamente por la oferta y la demanda dentro de un circuito no regulado, al que históricamente recurrían quienes no podían acceder a divisas en el sistema formal o preferían mantener sus movimientos fuera del radar fiscal.

Con la reciente liberalización del acceso al mercado oficial para individuos con ingresos declarados, la demanda del dólar blue cayó de forma significativa. “Es mercado puro: la oferta y la demanda determinan los precios. El blue perdió algo de demanda porque los individuos pueden comprar por home banking”, explicó Gustavo Quintana, analista de PR Cambios.

A esto se suma la expectativa de nuevas normativas que facilitarían la circulación de dólares no declarados, según trascendidos sobre un posible plan de blanqueo o “amnistía” para ahorristas. “No me sorprende que el blue esté más barato. Con los rumores de un nuevo blanqueo, muchos prefieren no vender ahora y esperar un mejor escenario legal”, señaló Fausto Spotorno, economista de OJF, la consultora de Orlando Ferreres.

Otro factor clave es la liquidez. Con la eliminación de trabas cambiarias y la posibilidad de comprar divisas legalmente, se reconfiguró el flujo de pesos y dólares. “Seguramente hubo una sobrecompra de blue antes del levantamiento del cepo, esperando una disparada del tipo de cambio. Hoy, con vencimientos de Ganancias y pagos de sueldos, puede faltar liquidez en pesos, lo que reduce la demanda del blue”, analizó Camilo Tiscornia, director de C&T Consultores.

Pese a esta coyuntura, los analistas coinciden en que este fenómeno tiene fecha de vencimiento. “El precio del blue, en condiciones normales, debería estar siempre por encima del oficial, ya que incluye una prima de riesgo por la informalidad y la evasión”, sostuvo Spotorno.

En conclusión, la baja del dólar blue por debajo del oficial responde a una combinación de factores: caída de la demanda, aumento relativo de la oferta, expectativas por una futura legalización de los dólares no declarados y el reordenamiento del sistema tras la salida del cepo. Sin embargo, todos los expertos coinciden en que se trata de un fenómeno temporal, y que en breve, el blue debería volver a ubicarse por encima del valor de referencia bancario.

✅ Razones por las que podría convenir comprar ahora:

Fin del cepo: Podés acceder al dólar oficial sin restricciones si tenés ingresos declarados. Es legal, trazable y hoy más barato que el blue.

Dólar blue en baja: Como indica la nota, el blue está inusualmente barato. Si la tendencia se revierte —como la mayoría de los analistas espera—, comprar ahora podría significar ganarle a una futura suba.

Incertidumbre política/económica: Ante eventuales cambios en la política fiscal, blanqueos o tensiones externas, el dólar sigue siendo una reserva de valor frente al peso.

❌ Razones para tener cautela:

Baja temporal: Si comprás ahora pensando en una suba inmediata, podrías desilusionarte si el dólar sigue planchado unas semanas más.

Posibles medidas oficiales: Si el Gobierno lanza efectivamente un blanqueo o flexibiliza aún más el uso de dólares no declarados, podrían impactar en el mercado informal o incluso bajarlo más.

🧾 Conclusión: