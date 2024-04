El mercado inmobiliario comodorense continúa adaptándose a los alcances de la desregulación fijada por el DNU 70, que elimina la ley de alquileres y liberó a las partes para negociar plazos y formas de actualización. En línea con los dichos de otros corredores locales en las últimas semanas, en esta oportunidad Santiago Ruiz dio su opinión para referir que hay una mejora en la oferta de unidades de alquiler, con tendencia a una mejora de precios de esas viviendas.

“Hubo un primer momento, cuando recién salió el DNU y apareció inmediatamente más oferta de viviendas. Si en Comodoro había 4 departamentos para alquiler, de pronto había el doble -dijo Ruiz, que conduce la inmobiliaria del mismo nombre es la red Remax-. Sin embargo, en ese momento los precios eran muy altos, acordes a la inflación”.

Ahora, pasados ya 3 ó 4 meses desde la desregulación, continuó evaluando el corredor inmobiliario, “nosotros notamos que hay más oferta. Y los precios bajaron un poco. Por ejemplo, un departamento de un dormitorio, cuando recién salió el decreto, se pedía entre 250 y 300 mil pesos, pero después hubo bajas de entre 10, 15 y hasta 20% en los precios. Si no, quedan dos o tres meses sin alquilar”, explicó, en diálogo con ADNSUR.

Paralelamente, el mismo referente reflejó que hay situaciones donde las viviendas se vacían porque los inquilinos no pueden seguir el ritmo de actualización, en especial en los contratos que todavía se rigen por la ley anterior y deben renovar contrato con la inflación acumulada en el último año.

VOLVER A LA CASA DE LOS PADRES Y ALQUILAR CON DESCONOCIDOS

Pese a lo que pueden ser mejoras de precios al compararse contra lo que pasaba hasta diciembre, el acceso al mercado inmobiliario sigue presentando fuertes dificultades, en una ciudad caracterizada por la alta demanda de viviendas familiares y una oferta ampliamente superada. Ruiz refirió además otras situaciones que no eran muy comunes:

“La actualización llega al 190 y pico ó 200% y hay gente que no puede pagarlo. Muchos se van a la casa de los padres, o incluso se está dando algo que se ve mucho en Buenos Aires, en el que gente sin vínculos familiares entre sí, como pueden ser compañeros de trabajo, se pone de acuerdo, entre dos o tres, para compartir el alquiler de un departamento”.

El corredor refirió que esta situación es bastante nueva para la ciudad, aunque recordó la época del ‘boom’ petrolero, entre 2003 y 2005, cuando llegaba gente trasladada a la ciudad para trabajar en esa actividad y compartían viviendas durante un tiempo, hasta acomodarse.

“Esto no es un tema del precio, sino que hay que mirarlo desde el otro lado -sugirió Ruiz-. El sueldo de la gente es lo que no subió al mismo ritmo que todo lo demás, que se fue a las nubes. Entonces, por ejemplo, un empleado de comercio que cobra 350 mil pesos y alquilaba un departamento a 80 ó 90 mil pesos, pero le subió a 200 mil pesos, ahora no le alcanza para seguir pagando ese alquiler y tiene que dejar esa unidad”.

En ese marco, detalló que hay un fenómeno en el que se dejan las unidades en las zonas más caras y se busca alternativas en los barrios. “Siempre son más caras las zonas con más servicios -evaluó-. La gente vuelve ahora a los barrios más alejados, el Juan XXIII, las zonas más lejanas del Pueyrredón, adonde hay viviendas con un pequeño departamento construido en la parte de atrás”, graficó.

ACTUALIZACIÓN CADA 3 MESES

En cuanto a la actualización, precisó que los nuevos plazos se fijan por lo general en 3 meses, salvo excepciones cada 4 meses, en base al Índice de Precios al Consumidor. Esto posibilita reducir los precios de cobertura, que se fijaban con la ley anterior, cuando la actualización se hacía cada 12 meses.

“Hoy le decimos al propietario ‘no te sirve pedir 300 mil pesos para que no te lo alquilen, cuando lo podés poner más bajo y en 3 meses se actualiza, no vas a perder plata’”, refirió.

Otra situación comentada por Ruiz es que en los contratos que aún se actualizan con el sistema anterior, se busca priorizar la continuidad de inquilinos cumplidores.

“Hay gente que la tenemos desde hace tiempo y ahora debe afrontar un 200% de suba en el alquiler, entonces no lo puede pagar, porque de 100 mil se le va a 300 mil pesos. Nos sentamos con el propietario y le decimos, ‘mirá, no puede pagar, pero siempre fue un buen inquilino, fuimos a ver el departamento o la casa, si se va, vas a tener que poner plata para pintura y refacciones, hasta encontrar un nuevo inquilino. Entonces se termina mejorando el precio para que ese inquilino se quede, son muy pocos los dueños que dicen que no”.

ZONA NORTE TIENE MEJORES PRECIOS, PERO EL PROBLEMA DEL TRÁNSITO PROVOCA RECHAZOS

En cuanto a las zonas más demandadas, Ruiz confió que Rada Tilly es un área demandada por segmento que puede pagar valores de 500 mil pesos mensuales, a partir de sueldos vinculados al petróleo o actividades similares.

“Hay gente dispuesta a pagar ese valor por un departamento de 1 dormitorio, pero en este momento no hay nada”, señaló.

Sin embargo, advirtió que “la mayoría de la gente se va para los barrios de la zona sur de Comodoro y busca precios. En zona norte no hay mucho, tenés km.3 que sigue siendo caro; y hay zonas como km.5 y hasta el aeropuerto funciona bien, pero cuesta alquilar, por más que haya casas lindas y a buen precio, pero el conflicto del tránsito complica mucho y la gente prefiere no mudarse para ese sector, pese a que los precios están más acomodados”.

Ruiz lamentó la falta de viviendas en la ciudad y también la restricción del mercado para la construcción de nuevas unidades, al considerar que “es más fácil poner la plata en el sistema financiero que en la construcción de viviendas”.

PRECIOS PARA LA VENTA EN BAJA

Gustavo Fiorenzo, director comercial de Remax Austral, comentó por su parte que en lo que refiere al movimiento y de compra y venta de viviendas refleja una tendencia a la baja de precios en dólares.

“Por un lado, el inversor está más cauteloso y por el otro, el stock de unidades a la venta va aumentando, a partir de la dinámica social que sigue un ciclo natural, más allá de lo que decidan los inversores. Hay gente que fallece y esas unidades, tras las sucesiones entre herederos, se ponen a la venta. Lo mismo que los matrimonios que se separan y ponen sus unidades a la venta, o familias que se están yendo a radicar a Neuquén”.

Fiorenzo aclaró además que el movimiento no está frenado, al precisar que en su caso se concretan alrededor de 15 operaciones mensuales, pero, advirtió, “el stock aumento y esto lleva a que los precios todavía no reflejan el alza que se esperaba”.