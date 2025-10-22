Una parte significativa de la población en Argentina se encuentra excluida del sistema crediticio formal, no necesariamente por falta de ingresos, sino por deudas impagas registradas en diversas bases de datos comerciales. Esta situación, popularmente conocida como "estar en el Veraz" , funciona como una barrera que limita el acceso a financiamiento para proyectos personales, la compra de bienes o simplemente la obtención de una nueva tarjeta de crédito , afectando la salud financiera de millas de familias.

Para dar una respuesta a esta problemática, dos compañías de peso en el mercado local anunciaron el lanzamiento de una plataforma digital destinada a facilitar el reingreso de estos usuarios al sistema. Bajo el nombre de "Ponete al Día" , la herramienta permitirá que personas con deudas pendientes en bancos, fintechs , tarjetas, empresas de telefonía, servicios públicos y otras compañías puedan consultar el detalle de todos sus compromisos financieros en un solo lugar y acceder a opciones concretas para regularizar su historial. Su puesta en marcha está prevista para la segunda quincena de noviembre.

El sistema ofrece una solución integral: la posibilidad de simular distintas alternativas de pago y, una vez elegida un plan conveniente, efectuar la transacción de manera electrónica. La plataforma genera automáticamente los comprobantes correspondientes y envía recordatorios para evitar nuevos atrasos en los vencimientos. El diseño está centrado en el usuario, que puede gestionar todo el proceso sin necesidad de trámites presenciales o las a menudo incómodas llamadas telefónicas de las agencias de cobranza.

Un contexto de endeudamiento récord

El lanzamiento de esta iniciativa coincide con un momento crítico para la economía de los hogares argentinos. Según los últimos informes del Banco Central (BCRA), la morosidad en los créditos a las familias alcanzó en agosto un nivel récord del 6,6% , el más alto en más de quince años. El deterioro es particularmente notorio en las finanzas al consumo: la irregularidad en tarjetas de crédito trepó al 6,7% , mientras que en préstamos personales el indicador alcanzó un preocupante 8,2% . Este escenario de dificultad para afrontar los pagos evidencia la necesidad de herramientas que ofrezcan soluciones viables tanto para deudores como para acreedores.

Para las empresas, la plataforma representa un canal de cobranza digital más eficiente, con menores costos operativos y, principalmente, la capacidad de identificar perfiles con mayor probabilidad de regularización gracias a la inteligencia de datos. Las empresas pueden ofrecer descuentos, quitas de capital o planos de pago personalizados que los usuarios podrán analizar y aceptar a través de la plataforma.

La alianza detrás del proyecto

"Ponete al Día" surge de la colaboración estratégica entre Equifax , la compañía global de big data y análisis responsable del conocido Informe Veraz en Argentina, y Alprestamo , un mercado de productos financieros con una fuerte presencia en seis países de América Latina y una base de más de siete millones de usuarios.

La propuesta combina la capacidad analítica y los datos de Equifax con la infraestructura y la capilaridad digital de Alprestamo. "Ponete al Día integra la inteligencia de datos de Equifax para identificar oportunidades de cancelación de deuda, ofrecer planes de pago personalizados y cerrar acuerdos en minutos, sin procesos manuales ni llamadas invasivas", señaló desde la compañía.

Desde Equifax también buscaron aclarar un concepto popularmente arraigado: la expresión "salir del Veraz" es técnicamente incorrecta , ya que todos los usuarios de servicios financieros, puntuales o no en sus pagos, están registrados en esta y otras bases de información comercial. La verdadera diferencia radica en mantener un historial limpio de deudas, lo que se traduce en una buena calificación crediticia. La nueva plataforma apunta precisamente a ese objetivo.

El exitoso modelo chileno como antecedente

El modelo de negocio no es nuevo para los creadores de la plataforma. La iniciativa ya fue implementada con éxito en Chile bajo el nombre "Chao Deudas" , donde se consolidó como un mercado de refinanciamiento. En ese país, la plataforma permite a los usuarios acceder a descuentos sobre el capital adeudado que pueden variar entre un 10% y un 90%, dependiendo del acreedor y la antigüedad de la deuda.

El esquema funciona bajo un concepto "win-win": los deudores obtienen condiciones muy favorables para liquidar sus pasivos, y las entidades acreedoras (bancos, minoristas , cooperativas) recuperan carteras de deuda castigada pagando a la plataforma solo un porcentaje sobre el monto efectivamente recuperado. Este modelo se expandirá próximamente a Uruguay y Perú.

Más allá de la cobranza: educación e inclusión

La plataforma está concebida como un ecosistema colaborativo donde cada entidad financiera mantiene el control sobre sus propias ofertas, mientras que los usuarios acceden a condiciones exclusivas para regularizar sus deudas de forma voluntaria. Además de facilitar los acuerdos, "Ponete al Día" incorpora contenidos educativos y recursos prácticos para que las personas comprendan el impacto real de sus decisiones financieras y puedan planificar un futuro económico más sólido y sostenible.

Julián Sanclemente, CEO de Alprestamo, explicó que la herramienta aplica al mundo de las cobranzas la misma lógica de su mercado: brindar claridad, opciones y autogestión. Por su parte, Gabriel García Mosquera, Gerente General de Equifax Argentina, destacó que los modelos de segmentación de la plataforma permiten mejorar el recupero de deudas y, al mismo tiempo, la experiencia del cliente.

Un cambio en el paradigma de la deuda

La iniciativa representa un intento de transformar el sector de las cobranzas, promoviendo un modelo de autogestión digital y accesible que busca reintegrar a millones de usuarios al sistema crediticio. Al facilitar información consolidada sobre montos, tasas y antigüedad de los compromisos, los usuarios podrán tomar decisiones informadas y aceptar planes de pago adaptados a su capacidad real, mientras que las empresas optimizan sus procesos y reducen la dependencia de métodos tradicionales. Con recordatorios automáticos y un seguimiento transparente, la regularización de la deuda impactará positivamente en la calificación crediticia del usuario, abriendo nuevas puertas al financiamiento.