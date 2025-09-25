Pobreza en Argentina: Milei celebró desde Nueva York la baja al 31,6% según el INDEC

El presidente Javier Milei celebró en sus redes sociales la baja de la pobreza que informó el Indec para el primer semestre de 2025. Según el organismo, el índice se redujo 6,5 puntos porcentuales respecto de la medición anterior, al pasar del 38,1% al 31,6%. En el mismo período, la indigencia descendió al 6,9%.

Desde Nueva York, donde desarrolla una agenda internacional que incluye un encuentro bilateral con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, el mandatario escribió en su cuenta de X: “La pobreza sigue bajando. La Libertad Avanza o Argentina Retrocede. ¡Viva la libertad, carajo!”.

El mensaje fue compartido poco antes de iniciar sus reuniones oficiales, en un claro intento por ligar los datos de la estadística oficial a las medidas adoptadas durante los primeros meses de gestión.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, también se refirió a la publicación del Indec. A través de la misma red social, afirmó: “Según el Indec, la pobreza cayó al 31,6% y la indigencia al 6,9%. No era emitiendo, no era hostigando al sector privado, no era aislándonos del mundo. El populismo empobrece, siempre. Fin”.

La difusión de los nuevos índices generó repercusiones inmediatas en el ámbito político y económico. Para el Gobierno, la caída de la pobreza es un argumento que refuerza el programa de ajuste fiscal y desregulación de la economía. Milei insiste en que la reducción del gasto público, la apertura de mercados y el fin de la emisión monetaria son los pilares que permitirán un descenso sostenido de los niveles de pobreza en los próximos años.

De acuerdo con el informe del Indec, la baja se explica principalmente por un aumento en los ingresos familiares del 26,3%, que superó la suba de las canastas básicas: 13,2% en la alimentaria y 12,3% en la total. De esta manera, más hogares pudieron superar los umbrales de indigencia y pobreza medidos por el organismo.

El informe oficial también muestra contrastes entre regiones y ciudades. El Noreste argentino (NEA) sigue siendo la zona más comprometida, con un 39% de su población bajo la línea de pobreza, mientras que la Patagonia registró el índice más bajo, con un 27%. En este último caso, ciudades como Comodoro Rivadavia-Rada Tilly se ubicaron en torno al 26,9%, por debajo del promedio nacional.

En el Gran Buenos Aires, la pobreza se ubicó en 31,5%, con una marcada diferencia entre la Ciudad de Buenos Aires (15,1%) y el conurbano bonaerense (35,3%). En la región pampeana, Concordia fue la ciudad con mayor nivel de pobreza, con un 49,2%.

En términos absolutos, el Indec estimó que en Argentina hay 9,45 millones de personas pobres, de las cuales 2,05 millones son indigentes. El dato representa una mejora frente al cierre de 2024, pero el organismo aclaró que el pronóstico para el segundo semestre dependerá de la evolución de los ingresos y de la inflación.

Milei, que se encuentra en Estados Unidos en el marco de la Asamblea General de la ONU y reuniones con líderes internacionales, utilizó las cifras como respaldo a su política económica. La Casa Rosada busca reforzar la idea de que la reducción de la pobreza es una consecuencia directa de las medidas adoptadas desde diciembre de 2023, cuando asumió el actual gobierno.