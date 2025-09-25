El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este jueves por la tarde los datos de pobreza correspondientes al primer semestre de 2025. Se espera una caída significativa en comparación con el mismo período de 2024, principalmente por la elevada base de comparación que dejó el año anterior.

Durante el primer trimestre de 2025, aproximadamente el 31,5 % de la población argentina se encontraba por debajo de la línea de pobreza, mientras que el 6,9 % se ubicaba bajo la línea de indigencia. Esto implicó que cerca de 15 millones de personas vivieran en situación de pobreza, de las cuales 3,3 millones también eran indigentes. Así surge de las proyecciones realizadas a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y los análisis del Cedlas y el Observatorio de la Deuda Social de la UCA.

Si se compara con los últimos meses del gobierno de Alberto Fernández, se estima que más de 3 millones de argentinos salieron de la pobreza durante la gestión de Javier Milei, una cifra que contrasta con los 12 millones que el oficialismo solía mencionar en su narrativa.

A pesar de estos números, especialistas advierten que el efecto de la desaceleración de la inflación podría no traducirse inmediatamente en una reducción significativa de la pobreza, ya que en los últimos meses los salarios reales dejaron de crecer.

Además, la medición de la pobreza por ingresos sigue siendo motivo de debate, debido a que la canasta de alimentos y servicios utilizada para calcular este indicador no se actualiza desde 2004 y debería ajustarse en base a la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018. La diferencia entre ambas metodologías puede cambiar notablemente los resultados finales.

Según proyecciones privadas, la pobreza durante el primer semestre de 2025 se ubicaría por debajo del 35 %, mostrando un marcado descenso respecto del 52,9 % registrado en la primera mitad de 2024, y también en comparación con el 38,1 % del segundo semestre de ese mismo año, según publica Ámbito.

Estos datos reflejan la combinación de varios factores: la desaceleración de la inflación, la evolución del empleo formal, la distribución de ingresos y los cambios en los precios de alimentos y servicios básicos. Analistas económicos remarcan que, si bien la tendencia es a la baja, es fundamental considerar que la pobreza no solo se mide por ingresos, sino también por acceso a servicios, educación y cobertura social, aspectos que siguen siendo críticos en diversas regiones del país.

El informe del INDEC se espera con atención, ya que ofrecerá un panorama actualizado de cómo evolucionó la pobreza en los primeros seis meses de 2025 y servirá de base para diseñar políticas públicas que apunten a reducir la vulnerabilidad económica de los argentinos.