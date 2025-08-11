En un contexto de tasas en alza y rendimientos dispares entre entidades, una entidad ofrece actualmente un 39% de tasa nominal anual para plazos fijos, el valor más alto disponible en el mercado. Esto significa que, por ejemplo, una inversión de $2 millones a 30 días generaría un interés cercano a los $64.000, superando ampliamente a la media de otras entidades financieras.

Tras la reciente suba del dólar, el ministro de Economía Luis Caputo movió ficha y decidió elevar las tasas de interés de los plazos fijos para frenar la presión cambiaria y absorber pesos del mercado.

En esta competencia, la compañía Reba se quedó con el primer lugar, ofreciendo una Tasa Nominal Anual (TNA) del 39% para plazos fijos a 30 días, el rendimiento más alto del mercado, según publica Aire de Santa Fe.

Furor por el plazo fijo a 30 días: los 15 bancos que más pagan en Argentina en agosto de 2025

Entre los bancos con rendimientos más altos, también se encuentra el Banco Hipotecario S.A con un TNA de la lista, con 39% y TEM de 3,21%

El ranking de los plazos fijos en agosto 2025

Reba: 39,00%

Banco CMF / Córdoba / Mariva / Meridian / Voii / Crédito Regional: 38,00%

Banco del Sol: 37,50%

Banco Nación: 37,00%

Banco Bica / Corrientes: 37,00%

Banco Galicia: 36,25%

Hipotecario / Tierra del Fuego / Bibank: 36,00%

ICBC: 35,55%

Provincia / BBVA / Credicoop / Comafi: 35,00%

¿Y las billeteras virtuales?

Las billeteras virtuales ofrecen tasas más bajas pero con la ventaja de la liquidez inmediata. Así están en agosto:

Cocos: 31,97%

Mercado Pago / Prex: 31,46%

Personal Pay: 31,43%

Naranja X / Ualá: 27,00% (con topes)

En Argentina, muchos ven en los plazos fijos la oportunidad de proteger su dinero a corto plazo, es decir, para no perder valor frente a la inflación. Ahora bien, no todos los bancos pagan lo mismo por un plazo fijo. Por eso, es importante mantenerse informado de las tasas de interés.