Plazo fijo, inflación y dólar: cómo aprovechar la suba de tasas y cuidar tu plata en agosto

Cualquier consideración a números de la economía del país debe entenderse en un contexto previo a la campaña electoral, con el gobierno de Javier Milei haciendo todo lo que está a su alcance para contener al dólar y seguir mostrando números relativamente estables de la inflación.

Si bien el dato de julio mantuvo la tendencia al alza y volvió a confirmar este flagelo está lejos de eliminarse, los valores siguen mostrando una escala que, en comparación, es baja frente a los números de años recientes. Julio se mantuvo en ese rango “estable” y agosto plantea el interrogante de cuánto de la devaluación del peso durante el mes pasado se terminará trasladando a los precios domésticos.

En ese contexto, una de las medidas para evitar que perista la presión sobre el dólar fue incrementar la tasa de interés, que se reflejó en mejores rendimientos en los plazos fijos, con algunos bancos que superan nuevamente el techo del 40% anual.

Puede parecer un número alto comparado con lo que venía pasando meses atrás, pero la pregunta clave es: ¿realmente conviene? Todo depende contra qué se compare. Si la referencia es la inflación mensual, el 1,9% que informo el INDEC a nivel general para julio, con el 2,1% para la Patagonia, las tasas actuales parecerían competitivas.

CUÁNTO RINDEN HOY LOS PLAZOS FIJOS

En el Banco Nación, un plazo fijo tradicional paga un 44% nominal anual, lo que equivale a un rendimiento del 3,6% mensual. El Galicia ofrece el 43% anual (3,5% mensual) y el Credicoop, 42% (3,45% mensual).

En un segundo pelotón aparecen -según el Banco Central- el Banco del Chubut, Macro y Santander, con un 38% (3,1% mensual).

Si la inflación de julio fue del 1,9% a nivel nacional y 2,1% en la Patagonia, estas tasas parecen atractivas: superan a la suba de precios en más de un punto mensual.

Ejemplos claros para tu bolsillo

Con una TNA del 44%, un depósito de $100.000 a 30 días en el Nación rinde unos $3.600. Si fueran $1.000.000, el interés mensual sería de $36.000.

Si se reinvierten intereses y capital todos los meses durante un año, el monto inicial se convertiría en $152.868, gracias al interés compuesto.

POR QUÉ SUBEN LAS TASAS

El Banco Central y el Tesoro buscan “enfriar” la economía sacando pesos de circulación. Una forma de hacerlo es obligar a los bancos a pagar más por los depósitos, para que la gente ahorre en pesos en lugar de gastar o comprar dólares.

En teoría, eso ayuda a contener los precios. En la práctica, depende de que el dólar no vuelva a moverse fuerte en función de múltiples factores, que van desde la expectativa de mercado y confianza, hasta la economía real que manejan sectores exportadores, algunos con capacidad para esperar un tipo de cambio más alto en lugar de liquidar hoy sus exportaciones.

INFLACIÓN Y DÓLAR: LO QUE VIENE

La consultora ADCAP proyecta una inflación de 1,8% para agosto. Entre los factores que ayudan a contenerla están:

Expectativas de precios todavía ancladas.

Menor uso de mecanismos de indexación (aumentos automáticos de salarios o tarifas).

Debilidad del consumo, que limita el traslado de costos a precios.

A nivel local, un informe del Observatorio de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas (UNPSJB), dirigido por César Herrera, muestra que en los últimos dos años el dólar oficial subió 385,5% (de $276,15 a $1.340) y la inflación acumulada fue algo mayor, superando el 390%.

Si esa brecha no se mantiene controlada, podría haber un salto de precios para equiparar al dólar, lo que volvería a licuar el rendimiento de los plazos fijos.

Para Herrera, el modo en que se traslade esa diferencia entre el tipo de cambio y la inflación acumulada dependerá de si el gobierno logra anclar las expectativas con un plan creíble, ya que, en caso contrario, podría haber sobresaltos de precios para equiparar al dólar con la inflación, retroalimentando nuevamente un ciclo de precios con alzas por encima de los índices actuales.

OTRAS OPCIONES DE AHORRO

Entre quienes buscan cuidar ahorros a través del plazo fijo, los especialistas aconsejan comparar las tasas que ofrecen todos los bancos para encontrar la más elevada, pero también en esta gama puede haber opciones más atractivas en las billeteras virtuales, con la ventaja de la disponibilidad inmediata de los fondos.

Sin embargo, con los movimientos financieros en danza, algunos analistas no descartan nuevos sacudones en el tipo de cambio, lo que puede diluir en pocas horas la ganancia acumulada a través de la tasa de interés. Mientras el gobierno busca esterilizar la plaza, sacando la mayor cantidad de pesos posible, hay quienes vaticinan que el dólar podría volver a tocar el techo de la banda en los próximos días, es decir en torno a los $1.450.

Desde ADCAP, Federico Filippini (Chief Economist) y Javier Casabal (Head of Strategy) elaboraron un breve informe con estrategia de inversión sugerida. En ese plano, plantearon mejores perspectivas para los bonos BONCER (dejando de lado los Globales 2030 y 2035), sugiriendo apuntar a los títulos TZXD6/TZXD7

En una síntesis apretada de lo mencionado en este informe en base a distintas fuentes, las opciones a analizar para tratar de preservar ahorros o apuntar a un rendimiento importante son las siguientes:

Billeteras virtuales: algunas pagan tasas similares o superiores al plazo fijo bancario, con la ventaja permiten usar la plata en el momento. Caución bursátil: llegó al 70% anual, con ganancias en pocos días, pero riesgo alto si el dólar sube de golpe. Bonos ajustados por CER (BONCER): según ADCAP, podrían rendir entre 10% y 15% más que los bonos en dólares en las próximas semanas. Instrumentos para inversores más sofisticados: como el swap de Bontam TTM26 a TTD26, recomendado para quienes apuesten a tasas altas por más tiempo.

Como siempre aclaramos, los informes de esta sección sólo buscan aportar elementos para el análisis y ejes orientativos para quienes buscan cuidar sus finanzas personales, pero no se recomiendan inversiones ni se garantizan resultados. Lo óptimo antes de tomar una decisión es consultar con especialistas, que podrán orientar a cada uno según su perfil de riesgo y el objetivo a concretar.

Para el ahorrista común, la clave es informarse, diversificar y no perder de vista que en la economía argentina (con el dólar y la tasa de inflación como principales “brújulas”) las oportunidades suelen tener fecha de vencimiento.