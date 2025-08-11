En Argentina, muchos ven en los plazos fijos la oportunidad de proteger su dinero a corto plazo, es decir, para no perder valor frente a la inflación. Ahora bien, no todos los bancos pagan lo mismo por un plazo fijo. Las tasas de interés que ofrecen varían bastante, y esto afecta cuánto dinero vas a ganar realmente.

Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, la inflación mensual (el aumento general de precios) fue del 2,5% en los últimos meses, lo que significa que los precios suben y tu dinero pierde poder de compra si no crece al mismo ritmo. Además, el dólar oficial subió un 13,6% en julio, algo que también influye en la economía.

Frente a esto, los bancos ofrecen tasas nominales anuales (TNA) que van desde el 22% hasta el 39%. Esto quiere decir que, si depositás 2 millones de pesos por un mes en un banco con una tasa alta, podrías ganar más de 64 mil pesos en intereses, mientras que con una tasa baja, serían unos 36 mil pesos.

Furor por el plazo fijo a 30 días: los 15 bancos que más pagan en Argentina en agosto de 2025

Para entender mejor cuánto ganas realmente, se usa la tasa efectiva mensual (TEM), que tiene en cuenta cómo se acumulan los intereses y te da una idea más clara de si tu plata está creciendo por encima de la inflación.

En resumen, si vas a hacer un plazo fijo, es importante comparar las tasas que ofrecen los bancos para elegir la que te dé un mejor rendimiento y que te ayude a que tu dinero no pierda valor con la suba de precios.

Tasas y rendimientos por entidad

El Banco de la Nación Argentina fijó una TNA del 37%, con una TEM del 3,04%. Un depósito de $2 millones en esta entidad generó un retorno de $60.821,92 al cabo de un mes, alcanzando un total de $2.060.821,92.

El Banco Santander Argentina S.A. ofreció una TNA del 33%, equivalente a una TEM de 2,71%, lo que llevó el rendimiento mensual a $54.246,58. De esa forma, el monto final a los 30 días fue de $2.054.246,58.

El Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. mantuvo la misma TNA que el Banco Nación, con 37%, y una TEM de 3,04%. La ganancia neta de intereses para $2 millones fue de $60.821,92, según publica Infobae.

El Banco de la Provincia de Buenos Aires y el Banco BBVA Argentina S.A. coincidieron en una TNA de 35%, con TEM de 2,88%. Ambos casos arrojaron un rendimiento mensual de $57.534,25, con un capital final de $2.057.534,25.

Por su parte, el Banco Macro S.A. ubicó su TNA en 33,5%, lo que representó una TEM de 2,75%. Un depósito de $2 millones produjo intereses por $55.068,49.

El Banco Credicoop Cooperativo Limitado se alineó con la tasa del Provincia y BBVA, con un retorno mensual idéntico de $57.534,25.

El Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. presentó una TNA de 35,55% y TEM de 2,92%. La diferencia frente a tasas similares se reflejó en un rendimiento mensual de $58.438,36.

En el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, la TNA fue de 31%, con TEM de 2,55%, lo que derivó en un resultado mensual de $50.958,90.

Entidades con tasas más elevadas

Entre los bancos con rendimientos más altos, el Banco Hipotecario S.A. ofreció la mayor TNA de la lista, con 39% y TEM de 3,21%. Un depósito de $2 millones dejó un retorno mensual de $64.109,59, elevando el capital a $2.064.109,59. La Reba Compañía Financiera S.A. igualó esa TNA y resultado.

Varios bancos alcanzaron una TNA de 38%, con TEM de 3,12% y rendimiento mensual de $62.465,75. En este grupo se ubicaron el Banco CMF S.A., Banco de la Provincia de Córdoba S.A., Banco Julio Sociedad Anónima, Banco Mariva S.A., Banco Meridian S.A., Banco Voii S.A. y Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U.

El Banco del Sol S.A. ofreció una TNA de 37,5% y TEM de 3,08%, con un resultado de $61.643,84 para $2 millones.

El Banco Bica S.A. y el Banco de Corrientes S.A. se alinearon con la TNA de 37% y rendimiento de $60.821,92, mientras que el Banco del Chubut S.A. registró una TNA de 34,5% y un retorno de $56.712,33.

En el Banco Provincia de Tierra del Fuego y Bibank S.A., la TNA fue de 36%, con TEM de 2,96% y un resultado mensual de $59.178,08.

Finalmente, hay algunos bancos ofrecieron tasas por debajo del promedio del sistema. El Banco de Formosa S.A. tuvo una TNA de 30%, con TEM de 2,47%, generando intereses por $49.315,07 en un mes.

El Banco Dino S.A. fijó su TNA en 29%, con un retorno mensual de $47.671,23, mientras que el Banco Masventas S.A. registró la TNA más baja de la lista, con 22% y TEM de 1,81%, lo que implicó un interés de $36.164,38.