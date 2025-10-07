Plan Canje: paso a paso, cómo vender tu celular usado y obtener hasta $700.000

En un mercado tecnológico cada vez más dinámico, renovar el celular se convirtió en una necesidad frecuente para miles de argentinos. Atendiendo a esta demanda, Mercado Libre implementó una nueva herramienta que simplifica este proceso: su propio “Plan Canje”. Este programa permite a los usuarios obtener un beneficio económico por su equipo anterior, que se acredita como saldo en Mercado Pago para ser utilizado libremente.

La iniciativa, que ya está disponible en todo el país a excepción de Tierra del Fuego, ofrece una solución integral que combina la compra de un dispositivo nuevo con la venta del usado en una misma operación. Según la compañía, los montos a recibir pueden alcanzar hasta $700.000, dependiendo del modelo, estado del equipo y promociones vigentes.

Paso a paso: cómo funciona el canje en la plataforma

El mecanismo del Plan Canje está diseñado para ser intuitivo y seguro, aunque requiere seguir una serie de etapas bien definidas.

Elegir un celular nuevo: El proceso comienza en la plataforma de Mercado Libre. El usuario debe buscar y seleccionar un smartphone nuevo cuya publicación esté identificada con el logo y la leyenda “Ahorrá con Plan Canje”. Solo estos equipos están habilitados para participar.

Comprar el equipo nuevo: El cliente debe realizar la compra del nuevo celular de manera tradicional, utilizando el medio de pago de su preferencia. El valor del equipo usado no se descuenta del precio de compra, sino que se gestiona como un reintegro posterior. Cotizar el celular usado: Una vez efectuada la compra, el sistema habilita un formulario de cotización online. Allí, el usuario debe responder preguntas sobre la marca, modelo y estado general de su antiguo teléfono para recibir un valor de canje estimado. Entregar el dispositivo usado: Luego de recibir el celular nuevo, el comprador tiene un plazo para llevar su equipo anterior a cualquier sucursal de Andreani. El envío es gratuito. Es fundamental preparar el teléfono, eliminando cuentas y contraseñas, y realizar un restablecimiento de fábrica. Revisión técnica y acreditación: Una vez recibido, el celular usado es sometido a una inspección técnica. Si su estado coincide con lo declarado, se confirma el monto de la cotización y el dinero se acredita en la cuenta de Mercado Pago del usuario en un plazo que puede alcanzar los 30 días.

La cotización: de la estimación inicial al valor definitivo

Según explicó el informe de Infobae, un punto clave del programa es el sistema de cotización. El valor que el usuario recibe al completar el formulario inicial es un estimado y está sujeto a la verificación física del equipo. Según establecen los términos y condiciones, “la cotización inicial podrá no coincidir con el monto final de bonificación, ya que sólo es un valor de referencia aproximado y condicional”.

Si durante la revisión técnica se encuentran discrepancias (como rayones no declarados, fallas de funcionamiento, etc.), se le comunicará al usuario una nueva oferta de cotización. El cliente dispone de un plazo de siete días para aceptarla o rechazarla. En caso de no aceptar el nuevo monto, la empresa devuelve el equipo sin costo.

Montos, beneficios y la alianza clave con Samsung

Si bien el programa acepta una amplia variedad de marcas y modelos, se destaca una alianza estratégica con Samsung que amplifica los beneficios . Según un comunicado oficial, quienes adquieran un celular nuevo de la marca surcoreana podrán acceder a un descuento adicional de hasta $550.000, el cual es acumulable con el monto que se acredite por la entrega del dispositivo usado. Esta combinación es la que permite que el reintegro total pueda alcanzar el tope de $700.000 en ciertos casos.

El dinero acreditado en la cuenta de Mercado Pago no se puede cobrar en efectivo, pero sí puede utilizarse para cualquier operación dentro de la plataforma, como realizar otras compras, pagar servicios o transferirlo a una cuenta bancaria.

Requisitos indispensables: qué condiciones debe cumplir el celular usado

Para que un dispositivo sea aceptado en el programa, debe cumplir con una serie de requisitos técnicos y legales fundamentales para garantizar la legitimidad de la operación: