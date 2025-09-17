El rubro panadero atraviesa un panorama complicado en todo el país y Comodoro Rivadavia no es la excepción. “Las ventas vienen cayendo. El mes pasado cerramos un 11% abajo. La verdad es que se nota bastante la poca concurrencia de gente en nuestros locales. Y además, entre los clientes que tenemos, se nota también que no nos piden tantas cosas”, aseguró Claudio Vázquez, referente de una panadería local, en diálogo con ADNSUR.

Y a continuación explicó que la suba en los costos es constante y difícil de sostener en el rubro. “Entre la semana pasada y esta, hubo un promedio de aumento del 9% en materia prima como la harina, el azúcar, la leche, la manteca; los productos de panificados; y todo lo que es la línea de lácteos, también el queso y las leches en polvo que utilizamos. Ahí hubo un retoque bastante interesante”.

Hasta ahora sostuvo que vienen intentando contener los incrementos para no perder clientes, pero la situación parece insostenible. “Veníamos sosteniendo el aumento, pero esta semana entiendo que ya vamos a tener que empezar a modificar nuestra lista de precios”, admitió.

En ese marco, adelantó que el pan y las facturas sufrirán un incremento. “El pan seguramente tendrá que aumentar entre un 5 y un 8%, porque el aumento promedio fue aproximadamente del 8%”, detalló.

Hoy, el kilo de pan cuesta $4.500. Respecto a las facturas, Vázquez explicó: “La docena de facturas... tenemos una línea de manteca y también manteca-margarina, que es un poco más económica; está entre 12.000 y 15.000 pesos la docena”.

CAMBIOS DE HÁBITOS

Pero lo que más llama la atención es el cambio en los hábitos de consumo. “La factura, que generalmente vendíamos bastante de lunes a lunes, hoy deja de ser un producto de alta rotación, como venía pasando. Lo mismo ocurre con los productos de pastelería: para la línea de pastelería, las tartas, las tortas o nuestra línea ‘La Llave de los Corazones’, todo ese tipo de productos que antes era común vender y producir, hoy se está sintiendo una baja en la venta en estos porcentajes”, explicó.

Los bizcochos también se ven afectados, pero no es exagerado lo que ha bajado; también influye la situación económica de los panificados", indicó.

Por último, Vázquez destacó un fenómeno particular que se observa en Comodoro: mientras muchas panaderías sufren la baja de ventas, otras optan por abrir nuevos locales.

“Lo que veo es que cada vez abren más locales; por el contrario, cuando salgo a la calle noto que hay muchas panaderías nuevas o muchas personas que quedaron sin trabajo y, como inversión, están abriendo panaderías en el centro. Veo que en muchos lugares se están abriendo locales pequeños con elaboración de productos. Pero también veo lugares que se dedican a lo mismo y que están achicando su estructura; aun así, hay muchas que se están abriendo”, concluyó.