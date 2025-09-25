Pais advirtió que el ajuste en el presupuesto nacional congelará las asignaciones familiares y golpeará fuerte a la economía de Chubut

El diputado provincial Juan Horacio Pais, presidente del bloque Arriba Chubut, alertó sobre el impacto que tendrá en la provincia la eliminación de los mecanismos de actualización automática de las prestaciones sociales incluida en el proyecto de Presupuesto Nacional.

“El ajuste implica congelar la actualización de jubilaciones, asignaciones familiares, la AUH, prestaciones por discapacidad y hasta el seguro de desempleo. Eso significa que miles de beneficiarios en Chubut verán deteriorados sus ingresos de manera inmediata , porque dependerán de la discrecionalidad del presidente para definir si habrá aumentos o no”, explicó el legislador en diálogo con Actualidad 2.0.

Pais subrayó que la medida no sólo afectará directamente a los hogares que reciben estas prestaciones, sino que también tendrá un efecto en cadena sobre la economía local:

Tragedia en Comodoro: un hombre fue atropellado por un taxi y murió en el hospital regional

“Estamos hablando de millones de pesos que dejarán de circular en el comercio de cercanía, en alimentos, ropa o servicios. Es dinero que impacta de forma inmediata en el mercado interno, que ya está muy deprimido en Chubut y en ciudades como Comodoro Rivadavia”.

El diputado recordó que en la provincia cerca de 100.000 personas perciben algún tipo de prestación de la seguridad social, entre jubilaciones, asignaciones y la AUH. “El golpe será severo si no se corrige en el Congreso. No escuché aún a los legisladores nacionales marcar con fuerza este tema, pero es urgente que lo hagan”, señaló.

Quién era el conocido kinesiólogo que falleció en un trágico choque frontal contra un camión en Chubut

Pais advirtió que la maniobra del Gobierno Nacional “es engañosa”, porque no se presenta como un congelamiento directo sino como la derogación de artículos que regulan los sistemas de actualización. “En la práctica se elimina el mecanismo de ajuste y todo queda a discreción del Ejecutivo, algo que la política había logrado resolver con consensos hace años”, recordó.

Pedido de informes por Chubut ART

En el plano provincial, Pais confirmó que el bloque Arriba Chubut presentó un pedido de informes al Ejecutivo por la implementación de Chubut ART, el sistema de autoseguro de riesgos del trabajo. Advirtió que la contratación de la empresa Río Varadero S.A., a la que se le destina el 1,1% de la masa salarial provincial, no garantiza cobertura plena y termina generando un “negocio privado” en lugar de un ahorro para la provincia.

Subasta online de vehículos secuestrados en Chubut: requisitos y paso a paso para participar

El legislador advirtió que la situación “es paradójica”, ya que el Instituto de Seguridad Social (ISSyS) y la obra social SEROS ya cuentan con una red de prestadores que podría haber absorbido esas prestaciones, reduciendo costos y garantizando mayor control estatal.

“Hoy la provincia paga un porcentaje millonario a una sociedad anónima que ni siquiera asegura las prestaciones dinerarias por incapacidad o indemnizaciones. Al final, el riesgo es que los trabajadores estatales terminen teniendo que litigar contra el propio Estado para cobrar lo que les corresponde”, advirtió.