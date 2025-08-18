Oficial y por decreto: el Gobierno avanzó con una fuerte reestructuración del INTA

La reestructuración del Estado impulsada por el Gobierno continúa sumando capítulos. Esta vez, a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, se oficializó la modificación de competencias, estructuras y dependencia de múltiples organismos estratégicos. Las decisiones, que afectan al ámbito productivo, tecnológico e industrial, reavivan el debate por las atribuciones del Ejecutivo y la validez de los decretos frente al Congreso.

Cabe recordar que la publicación del Decreto 585/2025 llega apenas dos semanas después de que la Cámara de Diputados rechazara medidas similares establecidas por el DNU 462. A pesar del rechazo parlamentario, el Gobierno decidió avanzar con las reformas, mientras el Senado tiene previsto abordar el tema en las próximas sesiones.

QUÉ DICE EL NUEVO DECRETO

Entre las medidas más relevantes, el Gobierno estableció que:

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Semillas y el Instituto Nacional de Vitivinicultura pasarán a depender directamente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, lo que implica la pérdida de su autarquía.

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial quedarán bajo la órbita de la Secretaría de Industria y Comercio. En el caso del INPI, además, se reduce su estructura interna.

Se transfieren varias direcciones clave que estaban en la órbita de la ex-Agencia Nacional de Seguridad Vial hacia la Subsecretaría de Transporte, incluyendo la Dirección Nacional de Licencias de Conducir.

Se crea un nuevo objetivo para la Secretaría de Industria: intervenir en las negociaciones con la Unión Europea y el Mercosur, además de brindar asistencia en políticas vinculadas a parques industriales.

Por otra parte, el decreto aclara expresamente que no se adoptarán medidas sobre la Dirección Nacional de Vialidad, ya que rige una medida cautelar dispuesta por la justicia que impide su modificación por vía administrativa. Este punto responde a una de las mayores polémicas del DNU 462, también objetado en la Justicia.

El Decreto 585/2025 ya entró en vigencia, pero los cambios podrían ser frenados o modificados si el Senado decide sumarse al rechazo expresado por Diputados. Mientras tanto, crece la incertidumbre en organismos afectados por la pérdida de autonomía y el rediseño de competencias.

REESTRUCTURACIÓN TOTAL: EL GOBIERNO DISOLVIÓ LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE

Este lunes 18 de agosto, el Gobierno oficializó este lunes la disolución de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y su reemplazo por un nuevo organismo bajo la órbita del Ministerio de Economía.

la CNRT será reemplazada por la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos, que estará directamente bajo la órbita del Ministerio de Economía.

La medida forma parte del paquete de reformas impulsado por el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, que tomó protagonismo en las últimas semanas con la implementación de nuevas normativas tras la aprobación de la Ley de Bases.

ATRIBUCIONES DEL NUEVO ORGANISMO

El decreto detalla las nuevas atribuciones de la flamante Agencia, que tendrá un alcance más amplio que la CNRT. Entre sus principales funciones se encuentran:

Ejercer la representación legal y dirección general del organismo.

Gestionar los aspectos económicos, financieros, patrimoniales, contables y de recursos humanos.

Proponer al Poder Ejecutivo la estructura organizativa de la Agencia.

Aprobar el reglamento interno de funcionamiento.

Promover y gestionar recursos y fondos para cumplir sus objetivos.

Aceptar herencias, legados y donaciones.

Confeccionar y publicar la Memoria Anual del organismo.

Celebrar contratos y convenios con organismos públicos, privados y entidades internacionales.

UN CAMBIO CON IMPLICANCIAS FEDERALES

El alcance de la nueva Agencia incluye la posibilidad de firmar convenios y acuerdos con provincias, municipios, organismos internacionales y empresas privadas, lo que sugiere un modelo de control más centralizado y con mayor capacidad de intervención directa en distintas jurisdicciones.

Aunque aún no se especificaron nombres, se espera que en los próximos días se definan las autoridades que estarán al frente del nuevo ente, así como los mecanismos de traspaso del personal y funciones que hoy se desempeñaban en la CNRT.

Con información de TN, redactada y editada por un periodista de ADNSUR