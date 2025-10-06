Octubre en estaciones de servicio: cómo conseguir descuentos del 30% y $35.000 de reintegro en nafta y gasoil

En un contexto de costos elevados, llenar el tanque se convirtió en un desafío para el presupuesto de los argentinos. Por ello, durante octubre de 2025, las principales estaciones de servicio del país —YPF, Shell, Axion y Puma—, en alianza con bancos y billeteras virtuales, lanzaron una serie de promociones y descuentos agresivos.

Con beneficios que alcanzan hasta un 30% y topes de reintegro que pueden sumar más de $35.000 a lo largo del mes, la clave para los conductores está en planificar sus cargas. Esta guía detalla día por día y aplicación por aplicación cómo aprovechar cada oportunidad de ahorro.

A continuación, se detalla un panorama completo de los beneficios disponibles durante este mes en las redes de YPF, Shell, Axion Energy y Puma Energy.

YPF: los descuentos y promociones para octubre

Los socios de Serviclub que pagan desde la App YPF al escanear el código QR pueden acceder a:

10% de ahorro en nafta y diésel Infinia los lunes, pagando con dinero transferido a la cuenta de la App YPF. Tope semanal: $3.000 (hasta $12.000 en el mes).

6% de ahorro todos los días, de 0 a 6 de la mañana, en cualquier combustible y sin tope. Es acumulable con el 10% de los lunes en Infinia.

5% de ahorro para socios del ACA, todos los días en estaciones adheridas, con un tope mensual de $11.500.

Además, YPF suma acuerdos con bancos y billeteras virtuales, muchos de ellos acumulables:

Banco Macro: miércoles, 20% de ahorro con Visa Platinum (tope $15.000/mes) y 30% para clientes Selecta con Visa Signature (tope $25.000/mes), pagando por MODO.

Banco Comafi: sábados, 10% de reintegro con crédito por MODO (tope $5.000/semana). Para clientes Único, 20% (tope $8.000/semana, hasta $32.000 en octubre).

Banco Ciudad: domingos, 10% con crédito por MODO o Buepp (tope $10.000/mes). Plan Sueldo o Jubilados, 15% (tope $15.000/mes).

Banco ICBC: martes, 15% de reintegro para clientes con cuenta sueldo (tope $15.000/mes).

Banco Santander: jueves, 10% (tope $7.500/mes) con Visa Black o Platinum desde la App YPF. Clientes “Sorpresa”, 10% extra (tope $5.000).

Banco Hipotecario: martes, 15% para clientes Búho One con Visa Signature y Platinum desde la App YPF (tope $8.000/mes).

Shell: cómo ahorrar en cada carga

Pagando desde la app Shell BOX, se accede a:

10% de descuento los miércoles en combustibles V-Power (tope $4.000/semana).

Otros beneficios destacados:

Tarjeta 365: lunes a viernes, 10% en V-Power desde Shell Box (tope $4.000/semana).

Banco Ciudad: domingos, 10% con crédito por MODO o Buepp (tope $10.000/mes). Plan Sueldo o Jubilados, 15% (tope $15.000/mes).

Banco Comafi: domingos, 10% con débito o crédito por MODO (tope $5.000/semana). Clientes Único, 20% (tope $8.000/semana, hasta $32.000 en octubre).

Jumbo+ y Vea Ahorro: jueves, 10% en V-Power desde Shell Box (tope $4.000/semana). Pagando con Tarjeta Cencosud, 5% extra.

Axion Energy: rebajas y alianzas para el mes

Desde la app ON, el programa de Axion, se puede obtener:

10% de descuento los lunes y viernes en combustibles Quantium. Tope mensual: $5.000 (usuarios nivel 1 y 2) y $7.500 (niveles superiores). Para diésel, tope quincenal de $5.000.

Además, acuerdos con bancos y tarjetas:

Banco Comafi: lunes, 10% con débito o crédito por MODO (tope $5.000/semana). Clientes Único, 20% (tope $8.000/semana, hasta $32.000 en octubre).

Banco Ciudad: domingos, 10% con crédito por MODO o Buepp (tope $10.000/mes). Plan Sueldo o Jubilados, 15% (tope $15.000/mes).

Banco Ualá: sábados, 15% con tarjeta de crédito (tope $5.000/semana, hasta $20.000 en octubre).

Banco BBVA: sábados, 20% con crédito por MODO para usuarios con cuenta sueldo y adheridos a ON (tope $6.000/mes).

Puma Energy: descuentos y puntos para canjear

Todos los miércoles, Puma Energy ofrece:

10% de descuento en nafta súper, Premium e Ion Diesel, válido hasta 50 litros por día. Se accede con la app Puma Pris y se paga con tarjetas, Mercado Pago o efectivo.

Además, cada carga suma puntos para canjear por vouchers de hasta $18.000, utilizables cualquier día.

Banco Comafi: viernes, 15% con tarjetas por MODO (tope $7.000/semana, hasta $35.000 en octubre).

Otros descuentos para aprovechar en todas las marcas

Banco Nación: viernes, sábados y domingos, 30% en YPF, Shell, Axion, Gulf, Voy y Puma pagando por MODO BNA+ con QR y crédito Visa o Mastercard (tope $15.000/mes).

Banco Credicoop: viernes, 15% en cualquier estación con Visa o Cabal por MODO (tope $4.500/semana). Cuenta sueldo, 20% (tope $6.000/semana, hasta $30.000 en octubre).

Banco Patagonia: jueves, 20% en todas las estaciones. Clientes Plus con cuenta sueldo, pagando con débito (tope $7.500/mes). Segmento Singular, 25% con crédito (tope $15.000/mes).

Banco Columbia: viernes 10 y 24 de octubre, 20% en combustible con tarjeta de crédito (tope $8.000 por fecha).

