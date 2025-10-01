El décimo mes del año arranca con una nueva tanda de aumentos que impactarán directamente en el bolsillo de las familias. Desde este miércoles suben los alquileres, las cuotas de colegios privados, la medicina prepaga y el transporte público. Además, habrá ajustes en tarifas de servicios y en algunos planes de telecomunicaciones.

🔹 Alquileres

Los contratos firmados bajo la antigua Ley de Alquileres tendrán un incremento del 46,1% en octubre. Aunque es una suba menor que en meses anteriores, sigue representando un gasto importante para muchos inquilinos. El ajuste se calcula con el Índice de Contrato de Locación (ICL), que combina inflación y salarios formales.

Por ejemplo, en Comodoro Rivadavia, y hasta agosto pasado, en zona norte las casas rondan entre $450.000 y $700.000, pudiendo llegar a $750.000. Mientras que en zona sur, los valores varían: en barrios como Pueyrredón, Roca, 13 de Diciembre, 9 de Julio o aledaños, una casa de un dormitorio ronda los $450.000, mientras que una de dos dormitorios puede llegar a los $700.000, dependiendo de si es casa o departamento.

Nuevo aumento, bono y aguinaldo: ANSES oficializó el calendario de pagos de noviembre y diciembre de 2025

En sectores más periféricos, como San Martín o Abasolo, es posible encontrar casas de dos dormitorios por alrededor de $450.000.

🔹 Medicina prepaga

Las cuotas de las empresas de salud privada subirán entre 1,1% y 2,4%, dependiendo de la compañía, el plan y la región. En promedio, el aumento ronda el 1,9%, similar a la inflación de agosto informada por el INDEC.

Actualmente, una prepaga en Argentina puede costar entre aproximadamente $84.000 y más de $900.000 por mes por persona, dependiendo del plan, la cobertura y la edad del afiliado. Los precios más económicos, como los de PreMedic o Hominis, rondan los $84.000-$85.000, mientras que los planes más completos y de gama alta, como los de OSDE o Swiss Medical, pueden superar los $900.000.

Una histórica empresa de galletitas cerró una de sus plantas y despidió a decenas de trabajadores

🔹 Telecomunicaciones y servicios

Las empresas de cable, telefonía e internet aplicarán un ajuste de hasta 3% en octubre. En tanto, las tarifas de luz y gas subirán cerca de 1,95%, por la actualización mensual establecida en la Revisión Quinquenal de Tarifas.

🔹 Combustibles

El Gobierno decidió postergar un aumento del impuesto a los combustibles hasta después de las elecciones, pero las petroleras ya acumulan subas de hasta 7% en nafta y gasoil, que aplican de manera escalonada según la demanda y la región.

Tres supermercados anunciaron rebajas de hasta 50% en artículos de bazar hasta agotar stock

Con estos incrementos, octubre arranca con una presión extra sobre el Índice de Precios al Consumidor, que el INDEC releva cada mes y que refleja el costo de vida de los hogares argentinos.

El último aumento fue el pasado 1° de septiembre. De acuerdo con la información obtenida por ADNSUR, en las estaciones de YPF que se encuentran en Comodoro Rivadavia, el aumento es del 1% y los precios de los combustibles son los siguientes: