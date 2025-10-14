La provincia de Neuquén registró en septiembre una inflación del 2,8%, manteniendo el mismo nivel del mes anterior y ubicándose 0,7 puntos por encima del índice nacional medido por el INDEC. Según el informe oficial, la inflación acumulada del año asciende al 28,2%, mientras que la variación interanual alcanzó el 41%, consolidando una tendencia sostenida de incrementos moderados pero persistentes en los últimos meses.

Transporte, vivienda y bebidas: los rubros que más subieron

Los rubros con mayor aumento fueron transporte (3,8%), bebidas alcohólicas y tabaco (3,7%) y vivienda, agua, electricidad y combustibles (3,5%). En el otro extremo, los sectores con menores variaciones mensuales fueron prendas de vestir y calzado (1,4%), restaurantes y hoteles (1,5%) y alimentos y bebidas no alcohólicas (1,6%).

Dentro de los alimentos, se destacó una suba pronunciada en frutas, verduras y panificados, especialmente en el tomate redondo, que aumentó 35,5%. También registraron alzas significativas el limón (12,9%), la banana (11%), la naranja (6,2%), las galletitas dulces (9,1%), las hamburguesas congeladas (8,4%) y la cerveza (3,8%).

Por el contrario, hubo bajas en varios cortes de carne y productos de consumo diario, como el asado (-7%), la harina de trigo (-2,8%), la yerba mate (-3,6%), la papa (-7,5%) y la lechuga (-10,4%).

El peso de los servicios en el índice general

El informe provincial también analizó el desempeño de bienes y servicios dentro del Índice de Precios al Consumidor (IPC) neuquino. Los bienes subieron un 2,4%, mientras que los servicios crecieron 3,3%, mostrando una mayor presión del sector regulado sobre el índice general.

La incidencia de los servicios fue de 1,52 puntos porcentuales (p.p.), impulsada por aumentos en alquileres, consultas odontológicas, transporte interurbano, servicios de información y cuidado personal. Por su parte, los bienes aportaron 1,28 p.p. al total, con los combustibles, frutas y equipos de telefonía móvil entre los ítems más influyentes.

Los bienes y servicios núcleo, que concentran los productos de consumo habitual, tuvieron el mayor impacto en la inflación con 1,96 p.p., impulsados por alquileres, alimentos y servicios de comunicación. Los bienes y servicios estacionales aportaron 0,21 p.p., principalmente por el aumento de frutas y verduras, mientras que los regulados, como combustibles, transporte y tarifas, sumaron 0,63 p.p. al nivel general.

Comportamiento de los alimentos

El informe detalló una fuerte dispersión entre los precios de los alimentos durante septiembre. Entre los productos con mayores subas destacaron el tomate (35,5%), las galletitas dulces (9,1%), las hamburguesas congeladas (8,4%), los fideos (4,1%), las salchichas tipo viena (4,2%), el café molido (3,5%) y el arroz blanco (3,1%).

En cambio, las bajas más notorias se observaron en el asado (-7%), el jamón cocido (-5%), el queso cremoso (-1,9%), el dulce de leche (-2,5%) y el vino común (-2,2%). La deflación en algunos alimentos básicos ayudó a contener el índice general, aunque los aumentos en frutas, verduras y transporte mantuvieron el nivel de inflación estable respecto de agosto.