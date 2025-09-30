Nación lanzó descuentos para jubilados en supermercados a un mes de las elecciones

El gobierno de Javier Milei anunciará este martes un programa de beneficios con descuentos para jubilados y pensionados en los principales supermercados del país. A un mes de las elecciones y luego de los vetos del Presidente a leyes que buscaban recomponer los ingresos del sector pasivo, la medida busca alcanzar a más de 7 millones de beneficiarios e impulsar también el comercio con un aumento de las ventas, indicaron desde la Casa Rosada.

El programa se desarrolló en el Ministerio de Capital Humano, la cartera que encabeza Sandra Pettovello, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). "El objetivo es mejorar los ingresos de los jubilados y su capacidad de compra", dijeron desde las filas del Gobierno, apartándose del manual de comunicación libertario y más próximos, sin buscarlo, a los argumentos que los gobiernos peronistas y de Cambiemos utilizaron para proponer medidas similares.

El anuncio se da a menos de un mes de las elecciones nacionales y después de que el presidente Javier Milei vetara, semanas atrás, las leyes que intentaban recomponer los ingresos de los jubilados y renovar la moratoria previsional, impulsadas por la oposición y que la administración libertaria consideró que atentaban contra el equilibrio fiscal.

Costo fiscal cero y contexto político

En las filas del Poder Ejecutivo hablan del programa de beneficios como un “círculo virtuoso sin costo alguno para el Estado”. Remarcan este último argumento para negar que se trate de un “plan platita” o de un guiño a los jubilados en vísperas de las elecciones legislativas de octubre, en las que el Gobierno busca una victoria que le permita mejorar su representación parlamentaria y espantar las sombras que inundaron los mercados en las últimas semanas.

Aunque estará a cargo de la ANSES, en la Casa Rosada aseguraron que “el programa no implica ningún gasto para el Ministerio de Capital Humano ni para otros organismos estatales”. "El costo lo asumen entre las empresas y los bancos. 100% ellos, nada del Estado", aseguraron a La Nación fuentes de la ANSES. “Hubo un trabajo coordinado, dialogado, en el que todos hicieron un esfuerzo”, completaron.

Los descuentos serán para todos los jubilados y pensionados, sin importar la categoría en la que se ubiquen sus haberes. La jubilación mínima es de $326.304, que con el bono de $70.000 alcanza los $396.304. La jubilación máxima asciende hoy a $2.195.498,72.

Detalles del programa y comercios adheridos

El programa ofrece descuentos en los principales supermercados del país, incluyendo un 10% sin tope de reintegro para compras generales y, en algunos comercios, un 20% para productos de perfumería y limpieza. Los descuentos, según explican desde el Gobierno, estarán disponibles en más de 7000 comercios adheridos, incluyendo grandes cadenas y locales asociados a la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA).

Los supermercados incluidos son Disco, Jumbo, Vea, Día, Coto, La Anónima, Josimar y Carrefour, pero los beneficios no alcanzarán a carnes, electrodomésticos y algunas marcas seleccionadas. En el caso de Carrefour y Josimar, los descuentos serán válidos tanto para compras presenciales como en línea. En la ANSES esperan que Disco, Jumbo y Vea próximamente incorporen el beneficio para operaciones online.

A esos grandes supermercados se suman los autoservicios vinculados a FASA. En las filas de la ANSES se ilusionan con poder sumar en poco tiempo a las cadenas mayoristas.

Beneficios adicionales a través de los bancos

El programa prevé que a los descuentos generales se sumen otros beneficios bancarios. Para aquellos jubilados y pensionados que cobren sus haberes a través del Banco Nación, se ofrecerá un reintegro adicional del 5% en las compras realizadas a través de la aplicación MODO. También, el banco les depositará diariamente un porcentaje de remuneración sobre el saldo que registren en sus cuentas, por hasta $500.000.

Quienes cobren sus haberes a través del Banco Galicia, en tanto, accederán a un 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en compras con tarjetas de crédito o débito, con un tope de $20.000 mensuales en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas. En el caso de los descuentos en farmacias, incluyen medicamentos y se suman a los beneficios ya existentes de PAMI.

Este programa se suma a los anuncios del presidente Javier Milei en el marco del presupuesto 2026, en el que se prometió un aumento de las jubilaciones y pensiones del 5% por encima de la inflación proyectada, una promesa que fue puesta en duda por la oposición y especialistas.

Fuentes oficiales consultadas por el tema señalaron: “Se comenzó a trabajar desde febrero y se llegó, en tiempo récord a esta fecha, teniendo en cuenta el tiempo que demora en implementarse una política pública”. La fecha aludida apunta al desembarco en la ANSES de Fernando Bearzi, quien reemplazó a Mariano de los Heros. Mientras tanto, en el Gobierno esperan firmar convenios con otras entidades bancarias para que los beneficios lleguen a un número mayor de jubilados, a la vez que se intenta impulsar la reforma previsional a través del Consejo de Mayo.