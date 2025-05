El Gobierno nacional presentará este jueves un nuevo paquete de medidas económicas que busca facilitar la utilización de dólares ahorrados fuera del circuito formal. El vocero presidencial Manuel Adorni y el ministro de Economía, Luis Caputo, serán los encargados del anuncio, que se concretará luego de semanas de trabajo técnico y tras una postergación por motivos electorales.

Según confirmaron desde el Ejecutivo, el nuevo esquema no será un blanqueo tradicional ni impondrá topes para el uso de esos fondos, como se había especulado. “No es un blanqueo ni es cierto eso que se dijo de los montos de 100 mil dólares”, afirmó Caputo esta semana. “Lo que vamos a hacer es más profundo. Es el inicio de un nuevo régimen”, explicó el titular del Palacio de Hacienda.

La iniciativa busca movilizar los dólares que los argentinos conservan fuera del sistema financiero —los llamados “bajo el colchón”— para permitir su uso en compras, inversiones y consumo, incluso en cuotas, sin enfrentar trabas burocráticas o sanciones fiscales. Para eso, se prevé una simplificación en la declaración del origen de los fondos mediante una declaración jurada, que se integraría al esquema del impuesto a las Ganancias.

El objetivo de fondo es incorporar capitales a la economía formal, incrementar la base impositiva sin elevar tributos, y mejorar las condiciones para acceder al crédito. “Este esquema apunta a ganar formalidad. Que cada ente regule lo que le corresponde, no que todos quieran pasarle información a ARCA o que todos pidan lo mismo. No tiene ninguna lógica ni sentido. Y además, lo más importante, es que no funcionó”, enfatizó Caputo.

En ese sentido, el diseño de la medida involucró a varios organismos, entre ellos ARCA —el ente recaudador y fiscalizador que reemplazó a la AFIP—, la Unidad de Información Financiera (UIF), y el Banco Central. También se contemplaron estándares internacionales para evitar sanciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la OCDE. “Se está estudiando el mecanismo para que sea legítimo y para que no controvierta las leyes GAFI. No es un sistema improvisado”, aclaró el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

El plan oficial incluiría además modificaciones operativas sobre el impuesto a las Ganancias y controles bancarios, para garantizar mayor trazabilidad en el uso de los dólares ingresados al circuito formal. “Argentina reguló para la excepción. Asume que el 99,9% de los argentinos son delincuentes, y eso hace que la gente le escape a la formalidad”, argumentó Caputo. En su visión, el exceso de regulaciones y de presión fiscal generó un círculo vicioso de informalidad que el nuevo régimen intentará romper.

El empresario y economista Gustavo Lázzari, citado por el ministro en redes sociales, respaldó la iniciativa al considerar que permitirá “movilizar fondos inutilizados, mejorar las garantías crediticias, formalizar la economía y mejorar la relación entre contribuyentes y el Estado”.

A pocas horas del anuncio, los detalles finales del decreto aún se mantenían bajo reserva, aunque se espera que la medida combine instrumentos administrativos y un eventual proyecto de ley para consolidar el marco legal. En el entorno oficial, hay confianza en que la apertura del uso de dólares informalmente ahorrados no sólo aliviará tensiones cambiarias sino que también estimulará el consumo, fortalecerá la moneda y potenciará el crédito privado.

La clave estará en lograr ese equilibrio entre flexibilidad, formalización y cumplimiento de los estándares internacionales de transparencia. Con el anuncio inminente, el Gobierno apuesta a enviar una señal clara al mercado, los ahorristas y los organismos globales: una Argentina más integrada, sin perder el control.