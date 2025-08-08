Monotributo: cuál es el requisito obligatorio que solicita ARCA para evitar sanciones

La Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA) implementó un nuevo requisito para monotributistas y demás contribuyentes, que busca optimizar la comunicación entre el organismo y los responsables fiscales.

Este cambio apunta a mejorar la entrega y recepción de notificaciones, resoluciones y comunicaciones oficiales mediante una plataforma digital.

El Domicilio Fiscal Electrónico (DFE) es un sistema donde ARCA envía todas las notificaciones a los contribuyentes. Cada mensaje enviado se considera recibido cinco días después de su publicación.

La falta de activación o revisión del DFE puede ocasionar sanciones económicas según el artículo 39 de la Ley 11.683. Además, esta omisión puede afectar la clasificación en el sistema SIPER, complicando la obtención de constancias y la realización de trámites.

Para activar el DFE, los contribuyentes deben ingresar con clave fiscal en el portal de ARCA, seleccionar el servicio correspondiente y completar los datos de contacto, incluyendo correo electrónico y teléfono. El proceso consta de cinco pasos: acceso, selección, ingreso de datos, verificación y confirmación.

ARCA recomienda revisar el DFE con regularidad para evitar incumplimientos y sanciones. El organismo realiza controles para verificar el cumplimiento de esta obligación.

Quienes no activen el DFE pueden enfrentar sanciones administrativas y complicaciones en sus trámites fiscales. Mantener el DFE activo y actualizado es fundamental para garantizar una comunicación eficaz con ARCA.

La implementación del DFE responde a la necesidad de modernizar los canales de comunicación en un contexto donde la digitalización agiliza los procesos y reduce costos operativos para el Estado y los contribuyentes.

Además de mejorar la gestión fiscal, el DFE facilita la transparencia y el seguimiento de las obligaciones tributarias, permitiendo que los contribuyentes respondan a tiempo y eviten acumulación de multas.

ARCA informó que la tasa especial creada para financiar el mantenimiento del sistema DFE será administrada por la Unidad Ejecutora Provincial Portuaria, asegurando que los fondos se utilicen exclusivamente para esta finalidad.