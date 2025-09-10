La economía y la política vuelven a cruzarse en un momento delicado para el Gobierno. Tras la dura derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y en plena negociación con gobernadores y referentes del Congreso, el presidente Javier Milei se prepara para presentar uno de los documentos clave del año, el Presupuesto 2026.

El anuncio llega en un contexto de tensión creciente, no solo por el revés electoral, sino también por los compromisos asumidos ante el Fondo Monetario Internacional, que incluyen el objetivo de déficit fiscal cero como eje central del programa económico. El Ejecutivo busca, además, recuperar la iniciativa y enviar una señal de previsibilidad a los mercados y a la clase política.

Con este marco, Milei hablará en cadena nacional el próximo lunes 15 de septiembre a las 21 horas, donde detallará los principales lineamientos del presupuesto del próximo año, pocas horas antes del vencimiento legal para ingresar el proyecto al Congreso.

LOS ANTECEDENTES Y EL CONTEXTO

A fines de junio, el Ejecutivo ya había anticipado algunos números clave para el cierre de 2025: un crecimiento estimado del PBI del 5,5%, una inflación anual del 22,7% y un tipo de cambio oficial de $1.229 para diciembre. Sin embargo, las cifras para 2026 aún no fueron informadas y podrían estar sujetas a revisiones según el clima político y los compromisos fiscales.

El mensaje presidencial será transmitido a nivel nacional y fue confirmado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de su cuenta en X. Allí también se informó que el presupuesto será parte de la llamada “Mesa Federal”.

La creación de la Mesa Federal surge como una herramienta para acercar posiciones, fortalecer la gobernabilidad y alinear las estrategias entre el gobierno central y las administraciones provinciales que comparten la visión del actual liderazgo.

Más allá de su contenido técnico, el discurso de Milei en cadena nacional apunta a recomponer la relación con sectores políticos clave tras la reciente derrota electoral frente a Fuerza Patria en las legislativas bonaerenses. También es un intento por recuperar la iniciativa económica, en momentos en que los indicadores muestran cierta fragilidad y los consensos legislativos siguen siendo esquivos.

El Presupuesto 2026 se presenta como una prueba de fuego para el oficialismo, que deberá lograr apoyos parlamentarios para evitar repetir el escenario del año pasado, cuando no logró aprobar el proyecto.

EL GOBIERNO DESIGNÓ A LISANDRO CATALÁN COMO MINISTRO DEL INTERIOR Y BUSCA APOYO PROVINCIAL CON LA MESA FEDERAL

Este miércoles 10 de septiembre se confirmó que el presidente Javier Milei designó a Lisandro Catalán como nuevo ministro del Interior.

Cabe recordar que el Ministerio del Interior había sido eliminado en junio de 2024, cuando Francos, entonces titular del área, fue nombrado jefe de Gabinete en reemplazo de Nicolás Posse. Desde entonces, el cargo pasó a ser una vicejefatura de Gabinete que asumió el propio Catalán.

La confirmación llegó a través del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien comunicó la noticia mediante un mensaje en su cuenta de X.

“Siguiendo las instrucciones del presidente @jmilei, con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines, hemos constituido la Mesa Federal junto al ministro de Economía @LuisCaputoAR y el flamante ministro del Interior @catalanlisandro”.

“En esta nueva etapa en que consideramos imprescindible implementar las reformas estructurales en las que hemos trabajado, estamos dispuestos a profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu de cambio”.

Con esta designación, el Gobierno busca fortalecer la coordinación federal en un momento de alta tensión política y desafíos económicos.

