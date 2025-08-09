Milei aclaró por qué los recientes cambios en el dólar no afectarán la inflación
La publicación fue titulada como "los aspectos esenciales" de la política monetaria del Gobierno Nacional.
La Oficina del Presidente de la República Argentina publicó este sábado - a través de sus redes sociales - un comunicado de Javier Milei bajo el título: “Aspectos Esenciales del Análisis Monetario”, explicando que los recientes movimientos del dólar no tendrán impacto en la inflación.
"Lo que quiero señalar es que aun cuando todos hablen del traspaso a precios del movimiento en el precio del dólar (passthrough), dicha afirmación, aunque supuestamente podría tener algún ´sustento empírico´, es falsa e implica un profundo desconocimiento en materia de teoría monetaria", remarcó.
Allí, desarrolló una exposición en la que citó a varios teóricos de la economía para resaltar la importancia de la política monetaria y señalar cuáles son los determinantes del nivel de precios.
El escrito sostiene - en su introducción -que desde mediados de abril, luego de la liberación del mercado de cambios, “el debate monetario en Argentina se ha basado sobre cuál debería ser el comportamiento del dólar y el traspaso a precios en caso que la divisa aumentara”, según publica El Cronista.
"Más allá de que la mayor cantidad de analistas han errado por mucho sus pronósticos a excepción de un puñado de ellos (y el equipo económico), lo que sorprende es la persistencia en los mismos errores analíticos que mantiene a estos profesionales en una racha negativa, aún desde antes de presentarse el cambio de gobierno", señaló.
Luego, paso explicar el "origen y naturaleza del dinero" para evitar los limites de una economía de trueque y se refiere entonces a "la naturaleza monetaria de la inflación", donde expone algunas de las ideas sobre el nivel de precios y precios relativos que había desarrollado en la cadena nacional del viernes.
"La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario", repaso el gobernante al vincularlo con un exceso de oferta de dinero.