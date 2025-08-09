La Oficina del Presidente de la República Argentina publicó este sábado - a través de sus redes sociales - un comunicado de Javier Milei bajo el título: “Aspectos Esenciales del Análisis Monetario”, explicando que los recientes movimientos del dólar no tendrán impacto en la inflación.

"Lo que quiero señalar es que aun cuando todos hablen del traspaso a precios del movimiento en el precio del dólar (passthrough), dicha afirmación, aunque supuestamente podría tener algún ´sustento empírico´, es falsa e implica un profundo desconocimiento en materia de teoría monetaria", remarcó.

Allí, desarrolló una exposición en la que citó a varios teóricos de la economía para resaltar la importancia de la política monetaria y señalar cuáles son los determinantes del nivel de precios.

El escrito sostiene - en su introducción -que desde mediados de abril, luego de la liberación del mercado de cambios, “el debate monetario en Argentina se ha basado sobre cuál debería ser el comportamiento del dólar y el traspaso a precios en caso que la divisa aumentara”, según publica El Cronista.

"Más allá de que la mayor cantidad de analistas han errado por mucho sus pronósticos a excepción de un puñado de ellos (y el equipo económico), lo que sorprende es la persistencia en los mismos errores analíticos que mantiene a estos profesionales en una racha negativa, aún desde antes de presentarse el cambio de gobierno", señaló.

Luego, paso explicar el "origen y naturaleza del dinero" para evitar los limites de una economía de trueque y se refiere entonces a "la naturaleza monetaria de la inflación", donde expone algunas de las ideas sobre el nivel de precios y precios relativos que había desarrollado en la cadena nacional del viernes.

"La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario", repaso el gobernante al vincularlo con un exceso de oferta de dinero.