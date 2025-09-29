Tras varios días de euforia por una inesperada liquidación millonaria de dólares del agro y el fuerte respaldo del Tesoro de Estados Unidos al país, la semana inició con los números en rojo en los mercados financieros. Las acciones y bonos argentinos muestran caídas por tercera jornada consecutiva en Wall Street, luego de un repunte notable entre el lunes y el miércoles pasados.

A media mañana, los bonos soberanos en dólares retroceden 0,3% en promedio, mientras que el riesgo país sube 28 unidades y se ubica en 1.088 puntos básicos. Entre las acciones más afectadas, el ADR de YPF pierde 1,3%, Edenor cae 1,8%, Vista Energy baja 2% y Grupo Galicia retrocede 0,2%.

En Buenos Aires, el índice S&P Merval cede 0,5% y queda en 1.780.000 puntos.

La baja llega luego de que el Gobierno acordara con el sector agroexportador una liquidación acelerada de USD 7.000 millones en apenas tres días, gracias a una reducción temporal de impuestos. Este flujo permitió al Tesoro recomprar dólares, lo que el mercado leyó como una señal de intervención cambiaria, según publicó Infobae.

En paralelo, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció que negocia un swap de monedas por USD 20.000 millones y que está dispuesto a comprar bonos argentinos para apoyar al país.

En este contexto, el dólar mayorista cotiza a $1.340, tras alcanzar un récord de $1.475 a mediados de mes. El Tesoro inyectó $1,8 billón el viernes para comprar USD 1.345 millones, elevando las reservas internacionales en casi USD 1.900 millones en un solo día.

Analistas remarcan que esta ventana es temporal y que el Tesoro debe aprovecharla para seguir acumulando reservas. Además, destacaron que el apoyo de EE. UU. “reposicionó a Argentina como un país sistémicamente importante”.

Pese al buen clima reciente, el panorama electoral y las próximas exigencias del FMI —que incluyen sumar más de USD 11.000 millones de reservas hasta 2026— siguen marcando desafíos para el Gobierno.

El INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) informó este miércoles que la inflación de agosto fue del 1,9%. Así, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) igualó el número registrado en julio, confirmando que el impacto de la devaluación no se trasladó directamente a los precios.

Los precios tuvieron un incremento interanual de 33,6% y acumularon un alza de 19,5% en los últimos ocho meses.

En la previa, varias firmas especializadas en análisis económico realizaron sus propias estimaciones para la inflación de agosto. Todas habían coincidido en que se ubicaría entre el 1,6% y el 1,8%, número que fue levemente superado por la cifra oficial informada por el INDEC.

Según el informe publicado por el INDEC, la división con mayor alza mensual en agosto de 2025 fue Transporte (3,6%); y la única con baja, Prendas de vestir y calzado (-0,3%).

A diferencia de lo ocurrido en otros meses, la Patagonia registró un número de inflación menor al nivel nacional, con 1,8%. En la región, la categoría con mayor incidencia fue Transporte, al igual que en el Gran Buenos Aires.