Este miércoles la billetera digital de Mercado Pago estuvo fuera de funcionamiento durante aproximadamente una hora. Lo que derivó en que varios usuarios de la aplicación no pudieran realizar transferencias ni efectuar pagos. La situación fue reportada y desde la empresa informaron que ya se normalizo la situación.

La situaciòn tambièn fue advertida por usuarios de Mercado Libre que no pudieron realizar compras porque la página no cargaba la información de los productos, sin embargo, el principal inconveniente sucedió con la billetera digital de la empresa, que a los intentos de los usuarios para operar, aparecía el cartel “Algo salió mal” o “No es posible realizar transferencias”, Te pedimos disculpas, tenemos dificultades técnicas y estamos trabajando para solucionarlas".

Las quejas de miles de los usuarios no se hicieron esperar en redes sociales.“Se cayó Mercado Pago. Yo en este momento adentro del Uber sin poder pagarlo”, dijo un usuario por la red social X. “¿Qué onda? ¿Se cayó Mercado Libre? No me deja entrar”, dijo otro. Y los mensajes siguen. Otro tuiteó: “Colapso Mercado Libre siendo las 11:48 hs”.

Desde empresa admitieron a Infobae que el sistema estuvo caído durante un rato y que la falla se resolvió en poco tiempo.

“Durante la mañana de hoy hubo algunas interrupciones en la aplicación. Los servicios ya se están normalizando. Si aún no recibiste una transferencia que te realizaron, pronto vas a verla reflejada en tu cuenta o será devuelta a la cuenta de origen. Agradecemos la paciencia y pedimos disculpas por los inconvenientes”.