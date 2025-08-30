Mercado Pago lanzó una función que permite pagar sin saldo disponible: cómo funciona y quiénes pueden utilizarla

Mercado Pago sigue ampliando sus funcionalidades con herramientas diseñadas para facilitar las transacciones de sus usuarios. La plataforma es utilizada por millones de argentinos para enviar y recibir dinero, pagar servicios y realizar compras online de manera rápida y segura.

Entre las opciones disponibles, se destacan funciones automáticas de pago y transferencia, recarga de cuentas y promociones con tarjetas de crédito y débito. La aplicación también ofrece recordatorios de vencimientos y seguridad adicional mediante códigos de verificación.

Hasta ahora, los usuarios necesitaban contar con saldo suficiente para completar operaciones o recurrir al financiamiento tradicional de sus tarjetas de crédito, que incluye tasas de interés más elevadas.

De esta manera, Mercado Pago habilitó el “saldo negativo”, una función que permite completar pagos o transferencias incluso cuando no hay fondos en la cuenta. La herramienta utiliza la tarjeta de crédito vinculada como respaldo y cobra una comisión fija del 6,99% , más económica que financiar la operación a través del banco.

La función se activa automáticamente: si un usuario intenta transferir dinero sin saldo disponible, la aplicación ofrece cubrir el monto mediante la tarjeta asociada . El límite del saldo negativo depende directamente del cupo disponible en la tarjeta, sin que Mercado Pago fije un tope propio.

Es importante destacar que esta modalidad no funciona como un préstamo personal de Mercado Crédito. Mientras que el “saldo negativo” cobra solo la comisión inicial del 6,99% y se integra al próximo resumen de la tarjeta, un préstamo de Mercado Crédito implica financiamiento directo con tasas y plazos propios.

El uso de esta herramienta puede ser útil para cubrir pagos urgentes, aprovechar promociones que solo aceptan transferencia o evitar bloqueos en transacciones necesarias. Sin embargo, si el usuario no cancela el monto total en su tarjeta de crédito, el saldo se incorporará al financiamiento habitual del banco con los intereses tradicionales.

La disponibilidad del “saldo negativo” está condicionada a tener una tarjeta de crédito asociada y habilitada en la cuenta de Mercado Pago, lo que la hace accesible para la mayoría de los usuarios de la plataforma. La compañía recomienda revisar los límites de la tarjeta antes de utilizar la función y considerar la comisión como parte del costo de la operación.