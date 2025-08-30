Menos regalías con más renta financiera: el "golpe de suerte" del plazo fijo que cambió el rumbo del presupuesto de Comodoro

Licenciado en Comunicación Social (Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco). Periodista especializado en temas de Energía (Petróleo) y otros vinculados a la economía regional para ADNSUR. Cubre temas vinculados al ámbito judicial, político e información general. Conductor del programa 'Actualidad 2.0', por radio Del Mar.

El municipio sumará casi $40 mil millones más a su presupuesto. El dato llamativo es que más de $5.000 millones extra llegaron por inversiones financieras, a partir de la suba de tasas de interés de los últimos 2 meses. Se trata de un recurso coyuntural, que compensa parcialmente la caída de ingresos petroleros, pero que no resuelve otros problemas de fondo. ¿Cuál es la obra de importancia que podría activarse antes de finalizar el año?

La ampliación presupuestaria que el Ejecutivo municipal presentó al Concejo Deliberante para el ejercicio 2025 condensa el momento que vive la ciudad. El telón de fondo es la economía del país, con el gobierno de Javier Milei elevando las tasas de interés a casi el doble de lo que había previsto el presupuesto municipal.

El presupuesto de Comodoro será de 221.100 millones de pesos en el año 2025

Esa circunstancia, ligada al intento de contener el dólar en un contexto muy volátil, terminó otorgando un beneficio inesperado al gobierno local, con un plazo fijo de alrededor de 30.000 millones de pesos, al que sus críticos suelen reprocharle, precisamente, la demora en el uso de esos fondos para apalancar más obra pública.

Sin embargo, hoy podría jactarse de que gracias a ese ‘ahorro’, sostendrá el gasto proyectado en la segunda parte del año. Para completar el “golpe de suerte”, la gestión de Othar Macharashvili debería poder iniciar al menos una de las grandes obras de infraestructura que desfinanció el gobierno nacional. También esto dependerá de la dirección que tome la ‘marea’ económica y financiera del país.

En un ‘bolsillo’ había fondos de presupuestos anteriores

Vialidad retomó tareas de mantenimiento en la ruta 3 en Comodoro y el municipio prevé pavimentar el ‘Camino Petrolero’

El proyecto prevé la ampliación de $39.773 millones adicionales, con un incremento estimado de recursos corrientes y de capital por $23.542 millones. Una cifra que habla de expansión, aunque no necesariamente de solidez estructural.

De hecho, hay un déficit de más de $16.000 millones: esa diferencia entre el aumento del gasto y los recursos proyectados será cubierta con excedentes de ejercicios anteriores, es decir plata que no se utilizó en el presupuesto del año pasado, principalmente.

“Es como cuando sacás un pantalón del fondo del placar que no usabas hace mucho y te encontrás unos billetes olvidados en un bolsillo”, graficó una fuente con conocimiento de temas financieros, para llevar el tema a un terreno más cotidiano. Chubut pierde poder de fuego: las regalías petroleras caen un 20% en términos reales por menor precio y actividad

Hay que aclarar que la suba de 40 mil millones puede parecer un aumento del 18% sobre los $221.100 millones del presupuesto original aprobado para este año. Sin embargo, si se compara contra la inflación acumulada en el período, del 17% hasta julio último según el INDEC, la conclusión es clara: se trata meramente de una actualización del gasto, con el agregado de que todavía queda contabilizar en cuánto subirán los precios en el último cuarto de año.

Tasas altas y renta financiera inesperada

El rubro que más sorprende en la proyección es el de “Rentas de la Propiedad”, que engloba la renta de títulos e intereses. Allí se registran $5.028 millones, un monto que cuadruplica lo previsto inicialmente.

El motivo está lejos de una mejora en la economía productiva local: se explica por la decisión del municipio de invertir sus excedentes financieros temporales en instrumentos que pagaron tasas históricamente altas, con un recorrido que llegó al 57% en el segundo trimestre del año y que esta semana alcanzaron 60%.

La baja de regalías y su impacto en Comodoro: un concejal advierte que pone en riesgo la obra pública local

La estrategia permitió multiplicar los rendimientos y conservar poder adquisitivo frente a la inflación, pero no deja de ser un recurso de coyuntura. Es decir, depende de un escenario de tasas que difícilmente pueda sostenerse en el tiempo, y que sirve más para compensar la merma de las regalías hidrocarburíferas que para constituirse en una fuente de ingresos estable.

Regalías en retroceso

Las cuentas municipales acusan el impacto de un dato que preocupa a toda la cuenca del Golfo San Jorge: la caída de la producción petrolera, agravada por el atraso en la actualización del tipo de cambio (levemente compensada por la suba del dólar oficial en el útimo mes) y por un escenario internacional en el que el precio del crudo se ubica lejos de los máximos de años anteriores.

Supuestos pedidos de retornos y la cercanía de un empresario con el poder: las pistas que orientan la causa Emergencia Climática II

En ese marco, las regalías petroleras aportan montos significativos, pero ya no expansivos. La ampliación presupuestaria detalla ingresos por regalías hidroeléctricas de apenas $21 millones, pero no hay incremento en hidrocarburos, ni tampoco en coparticipación federal (recursos que envía Nación). Así, la actualización de ingresos provino de otras fuentes, además de las mencionadas, basadas también en una recaudación propia que todavía no sufrió el impacto de la menor actividad económica que se verifica en la ciudad.

“Las regalías vienen por debajo o igual a lo previsto en el presupuesto original, depende del mes -explicaron técnicos que trabajaron en el proyecto-. La suba del tipo de cambio oficial en el último mes compensó en parte la caída de producción y el precio bajo del barril, pero no sumó recursos adicionales”.

Tragedia en Comodoro: una mujer falleció y ocho personas resultaron heridas tras un impactante choque

Hay que recordar que, hasta mitad de año, la caída del poder adquisitivo de los recursos generados por regalías petroleras alcanzaba el orden del 30 al 35%, por efecto de la inflación sobre un tipo de cambio fuertemente atrasado.

Desde la ventanilla petrolera sí hay una mejora en el Bono Compensador ((Ley VII N°102) y el bono especial que aporta el contrato de Pan American Energy, que sumará $3.200 millones adicionales para infraestructura. Otra suba proviene del Consenso Fiscal, que agrega $1.141 millones.

Identificaron a la mujer que murió en el trágico accidente en Comodoro e investigan un homicidio culposo

En otras palabras, el petróleo sigue siendo vital para sostener obras públicas y servicios, ya que en el presupuesto de este año prevé recaudar 32.700 millones por regalías y 27.400 millones en concepto de bonos (a lo que se suma el incremento mencionado), pero ya no explica, por sí solo, el crecimiento del presupuesto municipal. En otros ejercicios, esos valores solían actualizarse de modo importante a esta misma altura del año.

El detalle del gasto

Con la ‘actualización’ de recursos, el Ejecutivo plantea un esquema de expansión en varias áreas:

"Uno de los autos cruzó en rojo": el fatal accidente que terminó con la muerte de una mujer en Comodoro

Obras públicas y redeterminaciones de precios: más de $14.160 millones, con el objetivo de evitar que la inflación interrumpa proyectos en marcha. Para este ítem, en el proyecto original se destinaron $38.717 millones.

Transferencias corrientes: $8.419 millones, destinados principalmente a subsidios para el transporte urbano, higiene urbana y programas de desarrollo social. Esto se suma a los $18.600 y $27.654 ya destinados a ambos servicios, respectivamente, en el presupuesto 2025.

Gastos de operación: $7.728 millones, que cubren servicios públicos, combustibles, contratos de obra, alquiler de maquinarias y seguros.

Se reveló cómo fue la muerte de Maira Remolcoy tras el trágico accidente en Comodoro Rivadavia

Salarios y costos de personal: $6.430,3 contemplan los convenios vigentes hasta diciembre de 2025 e incluyen Ejecutivo, Concejo Deliberante, Tribunal de Cuentas y entes descentralizados.

Entes autárquicos: $2.592 millones, con mayor peso en Comodoro Deportes ($2.245 millones), seguido de Comodoro Conocimiento ($476 millones), Ente de Turismo ($193 millones) y Ente de Control de Servicios Públicos ($105 millones).

*Qué pasa con las obras: el proyecto bianual que podría activarse a fin de año*

Por fuera del detalle de números, la expectativa de quienes pagan impuestos es ver por dónde pasarán las mejoras en servicios y obras públicas.

El intendente Macharahsvili suele marcar el énfasis en la infraestructura, como se reflejó en los últimos días, con la habilitación de la red de gas para más de 70 familias en km.8 o la próxima aprobación de un acuerdo con la SCPL, por redes de agua y cloacas que insumirán alrededor de 1.300 millones de pesos en barrio Los Bretes.

La familia de Comodoro que sufrió un accidente mortal viajaba en auto para ver Central–Newell’s, tras haber fracasado en un intento de ir en avión

En materia de obras, se espera que el respaldo financiero que significan alrededor de 30.000 millones de pesos en plazo fijo, que en parte son los recursos que están calzando las proyecciones de obra ya previstas en el presupuesto actual, pueda calzar otros proyectos de impacto general en la infraestructura de la ciudad.

Infraestructura de impacto

En ese complejo escenario, se estima que una obra de importancia a sumar en la última etapa del año podría pasar por el ‘Camio Petrolero’, que tiene una valuación estimada en 12.000 millones de pesos, pero que se prevé realizar en dos o tres años. El proyecto se anunció en el discurso de apertura de sesiones de este año y periódicamente vuelve a la agenda, pero no termina de definirse.

Quedó detenido el conductor del auto en el que viajaban ocho personas y protagonizó una tragedia en Comodoro

Aunque los números están ‘finitos’ para seguir con el día a día hoy, aquella decisión política todavía está en análisis. La duda todavía pasa por cómo evolucionará la macro economía del país y la región en los próximos meses.

En Moreno 815 se cree que empezará a notarse el impacto de los despidos petroleros, en el plano local, atenuando lo que hasta ahora posibilitó mantener la recaudación propia en términos estables. Y se mira con atención lo que puede llegar a pasar con el dólar y la inflación después de las elecciones del 26 de octubre. Si esas variables se ‘desmadran’, cualquier proyección que se haga hoy quedará “escrita en el agua”. Dolor en Comodoro: confirmaron quiénes son los fallecidos en el accidente de Ruta 5 en Pehuajó

Perspectiva política y económica

El documento que el Concejo deberá debatir no es un simple listado de números: es una radiografía de las tensiones que atraviesa Comodoro. La ciudad mantiene un nivel de inversión pública significativo, sobre todoe n comparación a otros municipios de la provincia y del país, en buena parte gracias a acuerdos vinculados al sector petrolero y a la renta financiera de coyuntura. Pero al mismo tiempo enfrenta un horizonte de producción hidrocarburífera declinante y un escenario internacional que le resta previsibilidad.

En este sentido, el “golpe de suerte” financiero de 2025 debe leerse como una válvula de escape que evitó un ajuste más severo, pero no como una solución estructural. Ninguna renta financiera puede reemplazar de manera permanente a las regalías de la producción.

Y aunque las transferencias, convenios y la eficiencia en la recaudación local ayudan a sostener el esquema, la dependencia de factores externos sigue siendo una marca registrada de la economía comodorense.

En definitiva, el presupuesto ampliado de 2025 no solo anticipa números: exhibe un delicado equilibrio entre ingresos extraordinarios, compromisos crecientes y un futuro que obligará a repensar la matriz de financiamiento local.