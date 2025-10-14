En las últimas horas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó una actualización de su informe de Perspectivas Económicas Mundiales (WEO) y sorprendió con sus nuevas proyecciones para Argentina y América Latina, en cuanto a lo que resta del 2025 y lo que será 2026.

Con este nuevo informe ajustó a la baja sus estimaciones de crecimiento. Esta situación refleja un escenario económico más complejo, marcado por la persistencia de la inflación, el aumento del desempleo y las consecuencias de las tensiones geopolíticas y comerciales a nivel global.

En este contexto, la región enfrenta el desafío de sostener la recuperación económica mientras navega entre incertidumbres externas y presiones internas que impactan directamente en la calidad de vida de millones de personas.

Tarjetas de crédito: qué pasa con la morosidad récord y cómo evitar caer en la trampa del “pago mínimo”

Para Argentina, el FMI redujo su proyección de crecimiento para 2025 a 4,5%, un punto porcentual menos que en su informe anterior, y a 4% para 2026, medio punto por debajo de lo previsto previamente. La inflación local también sufrió un ajuste al alza, estimándose en 41,3% para este año, 5,4 puntos porcentuales más que en abril, y en 16,4% para 2026, casi dos puntos más que la previsión previa.

El desempleo también mostró una proyección más negativa. El FMI espera que alcance el 7,5% hacia fines de 2025 (desde el 6,3% previo) y un 6,6% en 2026, lo que representa un aumento de 0,6 puntos respecto del pronóstico anterior.

Banco del Chubut lanzó un plan para refinanciar deudas de tarjetas y préstamos con hasta 6 años de plazo y 60 días de gracia

En la región, América Latina y el Caribe presentarán un crecimiento moderado, con 2,4% para 2025, mejorando 0,2 puntos porcentuales respecto del informe de julio, y una caída leve a 2,3% en 2026. México fue uno de los principales motores de esta mejora regional, con una revisión al alza de su crecimiento para 2025 de 1,3 puntos porcentuales.

A nivel global, el FMI elevó ligeramente su estimación del crecimiento mundial a 3,2% en 2025 y a 3,1% en 2026, aunque aclaró que esta expansión será menor en comparación con los años prepandemia, en parte debido a las tensiones comerciales y geopolíticas.

Una reconocida fábrica de lácteos está al borde de la quiebra y el sindicato pide intervención

Según el informe, “la previsión apenas ha cambiado desde la actualización de julio, reflejando una adaptación gradual a las tensiones comerciales, pero se encuentra decididamente por debajo del promedio prepandemia, de 3,7%.“

Estas nuevas proyecciones del FMI ponen de manifiesto los retos económicos que enfrentan Argentina y la región, donde la combinación de inflación persistente, menor crecimiento y mayores índices de desempleo exige un enfoque cuidadoso en las políticas públicas para garantizar estabilidad y desarrollo en un escenario global complejo.

Con información de TN, redactada y editada por un periodista de ADNSUR