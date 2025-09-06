Marcos Galperín lanzó la nueva tarjeta de crédito de Mercado Pago: cómo activarla, qué beneficios tiene y dónde usarla

Mercado Pago dio un nuevo paso en la expansión de su ecosistema financiero con el lanzamiento oficial de su primera tarjeta de crédito propia.

El anuncio llegó de la mano de Marcos Galperin, fundador de la compañía, quien compartió en redes sociales la noticia acompañado de una foto con el nuevo plástico. Respaldada por Mastercard, la tarjeta se integra de manera total a la aplicación de Mercado Pago y se posiciona como una alternativa simple, digital y sin costos adicionales frente a las tarjetas bancarias tradicionales.

La principal novedad es que la tarjeta no tendrá gastos de emisión ni de mantenimiento, un diferencial frente a los costos que suelen aplicar los bancos. Además, permitirá acceder a la financiación en tres cuotas sin interés dentro de Mercado Libre y en todos los comercios que acepten pagos con Mercado Pago, tanto de manera presencial con QR como en tiendas virtuales.

El curioso reposteo de Marcos Galperin tras el escándalo de los audios de Spagnuolo

Otra característica destacada es que toda la gestión será 100% digital. Los usuarios podrán activarla desde la aplicación de Mercado Pago, sin necesidad de trámites presenciales ni presentación de documentación en papel. La validación se hará mediante un código QR exclusivo, lo que evita el ingreso manual de datos personales y simplifica al máximo el proceso. Desde la app, también se podrán consultar los consumos en tiempo real, administrar límites de gasto y pagar los resúmenes.

El lanzamiento no llega de manera aislada. En los últimos meses, Mercado Pago ajustó la tasa de interés de sus cuentas remuneradas, habilitó la compra de dólares dentro de la aplicación y potenció el uso del QR en una mayor cantidad de rubros comerciales. Todo esto funciona como antesala de un movimiento más ambicioso: ingresar de lleno al mercado de las tarjetas de crédito, un segmento históricamente dominado por bancos y entidades financieras tradicionales.

Llegan los productos importados a los supermercados: cuestan hasta 75% menos que los nacionales

Las fintech vienen ganando protagonismo en este terreno al ofrecer productos sin costos de mantenimiento y con procesos de solicitud mucho más simples. La apuesta de Mercado Pago se suma a esa tendencia, con el respaldo adicional de Mastercard, lo que garantiza la aceptación de la tarjeta en una extensa red de comercios dentro y fuera de Argentina.

Aunque por ahora el lanzamiento está concentrado en el mercado local, la escalabilidad tecnológica del producto abre la posibilidad de expandirlo a otros países de América Latina donde Mercado Pago ya tiene fuerte presencia, como Brasil, México y Chile . La compañía busca así replicar el éxito que ya tiene su billetera digital en la región, ahora complementado con una herramienta crediticia que incentive aún más el consumo.

Créditos ANSES: paso a paso, cómo pedir tu préstamo online y devolverlo en 72 meses

Desde la compañía subrayaron que el producto apunta a reducir la brecha crediticia, facilitando el acceso al financiamiento a sectores que muchas veces quedan excluidos de la oferta bancaria tradicional. En esa línea, Juan Martín de la Serna, presidente de Mercado Libre, señaló: “El fuerte crecimiento de la cartera de crédito en el último año demuestra la gran demanda de financiamiento en Argentina. El lanzamiento de esta tarjeta representa un paso clave para promover el consumo interno y acercar soluciones a millones de usuarios”.