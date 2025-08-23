Mal momento para tomar un crédito: por qué subieron tanto las tasas y cuánto terminás pagando

Licenciado en Comunicación Social (Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco). Periodista especializado en temas de Energía (Petróleo) y otros vinculados a la economía regional para ADNSUR. Cubre temas vinculados al ámbito judicial, político e información general. Conductor del programa 'Actualidad 2.0', por radio Del Mar.

Hace apenas dos meses, un crédito personal promedio tenía una tasa del 38% anual. Hoy ronda el 69%, y con impuestos y gastos se transforma en un Costo Financiero Total cercano al 90% anual, según explicó el economista Alejandro Jones, desde el Observatorio de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia.

En préstamos en cuenta corriente, que es el que suelen usar empresas, la tasa llegó al 89% anual, cuando en junio estaba en 37%. En un bimestre, pero con especial aceleración en los últimos 30 días, se duplicó el precio del dinero.

¿Por qué suben las tasas? Jones lo resume en una frase: “La tasa es el precio del dinero”. Si pedir plata es más caro, menos gente lo hace. Y ese es el objetivo del Gobierno: sacar pesos de la calle para frenar la inflación y evitar que suba el dólar.

¿Cómo lo logra? Subiendo la tasa para que, si tenés pesos, prefieras ponerlos en un plazo fijo en vez de comprar dólares o gastar. Además, el Banco Central lanzó letras que solo compran los bancos, para absorber dinero del sistema. Todo esto está atado a un compromiso oficial de déficit cero y de no emitir, algo que restringe el gasto público.

¿Te suena algo de todo esto? Si sos jubilado, o tenés alguien en la familia en esa condición, seguro que sí. Esta semana les negaron otra vez, por segundo año consecutivo, una suba de 22.000 pesos mensuales, para no poner en riesgo el “déficit cero”.

¿Qué significa en tu bolsillo? Un préstamo personal de $500.000 a 12 meses, con una tasa cercana al 90%, puede costarte más de $900.000 al final.

Créditos desde billeteras virtuales: hoy las principales apps aplican tasas anuales que también están en el orden del 90%. Para las que tienen opción de dinero por pocos días para sacarte de un apuro, cuidado: por $100.000 a devolver en 28 días, el interés por esas 4 semanas es de casi el 17% mensual, lo que significa cerca del 200% anual.

Refinancaciones de tarjeta: si te atrasás, el costo se acerca al 120% anual

En palabras simples: tomar deuda hoy implica pagar casi el doble. Si para tomar préstamos no es un buen momento, peor aún es tratar de financiarse con tarjeta de crédito, en un momento en que la mayoría de las familias apela al uso del dinero plástico para apalancar las compras de alimentos.

Los intereses de financiación de la tarjeta de crédito pueden llegar hasta un 25% por encima de la tasa del préstamo personal, lo que significaría que hoy se acerca al 85% de tasa nominal, superando el 117% de tasa efectiva anual (esto ocurre cuando se van aplicando intereses sobre el saldo que quedó sin pagar del mes anterior).

Por eso, Jones es categórico: “Es un momento para evitar endeudarse salvo que sea una urgencia”. En similar tono se expresó el asesor financiero Matías Battista, días atrás: “No compren en tres ni en seis cuotas, porque los intereses son obscenos. Y tampoco paguen el mínimo de la tarjeta. La única opción viable es comprar en una sola cuota, sin interés”, había expresado el reconocido analista, que también conversó con Actualidad 2.0.

Las consecuencias del plan que busca contener al dólar

Alejandro Jones enumeró las consecuencias que produce la combinación entre tasas altas y restricción monetaria, con el objetivo de contener al dólar.

-Menos consumo: al encarecer el crédito, cae la compra financiada de electrodomésticos, autos y otros bienes.

-Golpe al comercio: al subir el costo financiero, muchos negocios no pueden sostener planes largos de cuotas.

-Impacto en precios: aunque en menor medida, el mayor costo del crédito también se traslada a los precios.

Este escenario se mantendrá, al menos, hasta que baje la presión cambiaria y pase la incertidumbre electoral, anticipó Jones. Las letras que el Gobierno emitió vencen en noviembre, y ahí se juega buena parte del plan. Después habrá que pagar esos intereses, que son altísimos.

A todo esto, el dólar “implícito” igual ya “pega fuerte” en los alimentos

En este punto del informe, es útil reiterar un concepto que dejó Matias Battista, a propósito de tanto esfuerzo para contener al dólar. Aunque el tipo de cambio oficial ronda los $1.300, los alimentos muestran un “dólar implícito” muy superior: “Estamos pagando en góndola como si el dólar estuviera en 2.700 o 3.300 pesos”, dijo el analista.

Battista detalló que el cálculo surge de comparar cuánto valían determinados productos en dólares en noviembre de 2023 -según el tipo de cambio paralelo de ese momento- con sus precios actuales en pesos. Al dividir esos valores, se obtiene qué dólar “esconde” cada producto.

“Argentina tuvo una inflación muy grande en dólares. Si miramos la canasta de 14 bienes que publica el INDEC y traemos esos precios a hoy, vemos que los alimentos ya se alinearon con un dólar mucho más alto que el que muestra la cotización oficial”, explicó.

Los ejemplos que compartió Battista muestran un desfasaje alarmante:

Pan francés: dólar implícito de $2.700.

Asado: $2.800.

Carne picada: $2.700.

Aceite de girasol: $3.300.

Leche entera: $3.200.

Queso cremoso: $3.300.

Manteca: $3.000.

Yerba: $2.000.

Manzana: $2.100.

Banana: $1.800.

Papa: $1.300.

Gaseosa: $2.600.



“En definitiva -advirtió- el dólar oficial está subsidiado para cotizar en torno a $1.300, pero los bienes que consumimos todos los días ya se venden como si el dólar valiera $3.000”.

Esta realidad muestra el límite de la estrategia oficial: Todo el esfuerzo del Gobierno por contener el dólar es en vano, porque en la góndola ese traslado ya se hizo. La población, sobre todo los sectores más vulnerables, está pagando los precios de un dólar que no figura en la pizarra, pero sí en los alimentos básicos.

Claves para el bolsillo



✔ Evitá créditos personales y financiamiento de billeteras virtuales: son los más caros.

✔ Si necesitás financiarte, compará costos financieros totales (CFT), no sólo la tasa.

✔ Antes de endeudarte, evaluá si podés esperar: hoy el “precio del dinero” está por las nubes.