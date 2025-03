Luis Caputo aseguró que "no habrá salto devaluatorio cuando levantemos el cepo". Así lo reveló el ministro de Economía, quien defendió la fortaleza del plan económico y aseguró que la liberación del cepo no generará un aumento abrupto del dólar. Además, afirmó que las metas más difíciles que las del FMI ya fueron alcanzadas por el gobierno.

"El ajuste fiscal y monetario que pide el FMI ya lo hicimos el año pasado. Estamos en un caso atípico para el FMI. Nosotros nos pusimos metas más difíciles que las que pone el organismo", explicó el ministro en diálogo con la prensa.

En cuanto al levantamiento del cepo, Caputo detalló que el Gobierno puso en orden la macroeconomía y está trabajando en capitalizar el Banco Central para que, al momento de liberar el control de cambio, no haya problemas en los mercados. “Lo que hagamos nosotros no va a afectar a la gente. Estamos capitalizando el BCRA para que, cuando liberemos, no haya problemas", dijo, descartando la posibilidad de un impacto negativo inmediato.

El ministro también se refirió al monto del crédito que el Fondo Monetario Internacional (FMI) desembolsará a Argentina. Según Caputo, el monto exacto aún no está definido, ya que es el directorio del FMI quien lo decide. “Nosotros no lo sabemos. Lo define cuando lo discute”, expresó.

En relación a la flotación del dólar, Caputo afirmó que este mecanismo podría ser implementado en el futuro, pero solo si la economía está sana. “Argentina puede flotar como cualquier otro país si están dadas las condiciones macroeconómicas para hacerlo”, indicó, agregando que la situación actual del país es distinta a épocas anteriores, cuando la flotación falló debido a déficits y emisión monetaria excesiva.

Sobre la discusión del atraso cambiario, Caputo señaló que la situación actual no puede ser vista como una anomalía y defendió la política económica que el gobierno está llevando adelante. “No puede ser que la anormalidad sea que un argentino de clase media no pueda veranear en Brasil”, dijo, criticando el modelo anterior que beneficiaba a empresarios con márgenes elevados mientras mantenía salarios bajos. También señaló que la baja de impuestos y la competencia serán claves para bajar los precios en el mercado.

El ministro también se refirió a las marchas programadas en contra del gobierno, asegurando que no les teme. “Lo que ocurría antes, cuando había debilidad económica, impactaba en la economía. Ahora no le tengo miedo porque rompimos esa situación, porque estamos sólidos”, afirmó Caputo, destacando la solidez económica que, según él, permite afrontar estos desafíos sin que afecten el rumbo económico del país.

En cuanto a los empleos, Caputo aseguró que las reformas no traerán una pérdida masiva de puestos de trabajo, y que aquellos que pudieran perder sus empleos por el cierre de empresas serán absorbidos por otras que ganen mercado. “No es que la gente se quedará sin trabajo como era en el esquema anterior”, dijo el ministro, haciendo hincapié en que habrá una redistribución del empleo.

Caputo también se refirió a la inflación y al poder adquisitivo de las jubilaciones y salarios, destacando que desde noviembre de 2023, las jubilaciones subieron un 9,2% y los salarios privados un 5%. Afirmó que estos aumentos están ayudando a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y a recuperar la esperanza en el futuro económico.

Por último, respecto a la pobreza, el ministro fue claro al señalar que el camino hacia la recuperación será largo y difícil, pero que es necesario no perder de vista el progreso realizado hasta ahora. “Salir de esto va a ser duro. Va a ser a fuerza de sacrificio, pero vamos a salir”, concluyó Caputo.

