Después de más de un año de caídas consecutivas, las ventas de combustibles en Argentina mostraron un leve pero importante repunte. En marzo, la demanda de naftas y gasoil al público creció un 0,89 % en comparación con el mismo mes del año anterior, según informó la Secretaría de Energía de la Nación. El dato marca un punto de quiebre en la tendencia descendente que se arrastraba desde fines de 2023.

Pero lo más destacado es que Chubut encabezó el crecimiento a nivel provincial, con un aumento interanual del 9,40 %, por encima del promedio nacional y de otras provincias como Tierra del Fuego (8,31 %) y Buenos Aires (7 %).

El consumo total durante marzo alcanzó los 1.404.669 metros cúbicos entre naftas y gasoil. Si bien el crecimiento general fue moderado, se observan diferencias notables entre los distintos tipos de combustibles. Las naftas crecieron un 3,51 %, mientras que el gasoil, esencial para el agro y el transporte, cayó 2,34 %.

La nafta Premium fue el producto con mejor desempeño, con un salto del 17,74 %, seguida por el gasoil grado 3 (bajo en azufre), que aumentó un 11 %. Estos productos de mayor calidad, orientados a vehículos de gama media y alta, fueron clave para impulsar la suba general.

En cambio, la nafta súper bajó 0,64 % y el gasoil común tuvo una fuerte caída del 9,46 %, lo que indica que el consumo masivo aún enfrenta dificultades.

En el análisis por empresa, DAPSA lideró con una suba interanual del 21,55 %, seguida por Delta Patagonia (16,44 %), Puma Energy (12,52 %), Shell (7,65 %) y Axion energy (4,93 %). Por el contrario, YPF, que mantiene la mayor cuota de mercado (54,38 %), sufrió una caída del 3,15 %, profundizando una tendencia negativa.

Si bien el repunte de marzo representa un respiro para el sector, desde las estaciones de servicio señalan que aún es prematuro hablar de recuperación. La continuidad del crecimiento dependerá de factores clave como la estabilidad de los precios, el nivel de salarios reales y la actividad económica general.

El dato deja una señal alentadora, especialmente para provincias como Chubut, que no solo se sumó al repunte, sino que fue protagonista del mayor crecimiento registrado a nivel país.

EL COMBUSTIBLE EN ARGENTINA SE ENCUENTRA ENTRE LOS MÁS CAROS DE LA REGIÓN

Tras una serie de aumentos iniciados en diciembre de 2022, los combustibles en Argentina se posicionan entre los más caros de América Latina. De acuerdo con un relevamiento de la consultora Economía & Energía, el precio promedio de la nafta en el país alcanzó los US$ 1,20 por litro a fines de abril, superando ampliamente a países vecinos como Paraguay (US$ 0,83) y Brasil (US$ 1,07). México y Chile presentan valores similares al argentino, mientras que Uruguay lidera el ranking regional, con US$ 1,86 por litro.

En el caso del gasoil, la diferencia es más marcada. El litro en Argentina se ubicó en US$ 1,26, por encima incluso de Uruguay, donde cuesta US$ 1,19. Bolivia y Ecuador mantienen los precios más bajos de la región, con US$ 0,54 y US$ 0,66 por litro, respectivamente. Los datos provienen de la base Global Petrol Prices y del monitoreo local de Economía & Energía.

El aumento del precio medido en dólares se relaciona con la apreciación del peso frente al tipo de cambio libre. En noviembre de 2023, el litro de nafta en el país rondaba los 30 centavos de dólar. Hoy supera el dólar por litro y sigue encareciéndose mientras baja el valor del dólar en relación con el peso.

De cara a mayo, no se descarta una baja en los precios. “En general los países importadores ajustaron a la baja sus precios. El petróleo Brent cayó este mes hasta US$ 58 y ahora rebotó a US$ 67, lo que significa una paridad de exportación cercana a los US$ 62-64. En febrero, en la Cuenca Neuquina el crudo se comercializó a US$ 68-69, unos 4 a 5 dólares por encima que ahora”, explicó Nicolás Arceo, titular de Economía & Energía.

Además, los combustibles arrastran un atraso impositivo de más de 200 pesos por litro. Desde el sector advierten que esto podría ser corregido si el Gobierno decide actualizar el Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, que fueron parcialmente postergados durante los últimos meses.

Con información de Surtidores Latam, redactada y editada por un periodista de ADNSUR