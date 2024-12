Salvador Di Stéfano es el asesor financiero que adquirió alta notoriedad durante el año, en especial cuando empezó a advertir desde su consultora y en cuanta entrevista periodística concediera, además de su propio canal de Youtube, que había dejado de ser conveniente el tradicional atesoramiento de dólares ‘bajo el colchón’.

En cambio, sugería el analista rosarino, había que ponerlos ‘a trabajar’ mediante la compra de bonos, o bien pasando a pesos para aprovechar las tasas más altas, a partir de instrumentos como las LECAPS, o bien las cauciones, posibles de ingresar en pesos, pero con rendimientos también en moneda ‘verde’.

“Tener dólares guardados va a ser un error durante el gobierno de Milei”, fue el título de una edición de ‘Economía en casa’ del domingo 18 de febrero, citando precisamente las palabras de Di Stéfano cuando el año y el gobierno libertario despuntaban.

Por distintas circunstancias, la realidad económica del país le dio la razón, al menos desde la perspectiva de que ya no serviría como instrumento para cubrirse contra la inflación, al evolucionar claramente por debajo del índice de precios.

Si se toma la cotización con la que abrió el viernes 27 de diciembre, en $1.210, esto representa una suba de sólo el 20% frente a los $1.005 en que cotizaba el 2 de enero. La inflación acumuló un 112% hasta noviembre, restando contar lo que ocurrirá en diciembre.

Sobre todo, el desfase con el resto de los precios se produjo después de julio, cuando alcanzó el máximo de casi $1.500, para empezar a retroceder fuertemente desde ese punto de inflexión, hasta niveles incluso cercanos a los de inicio de año. En la última semana, hubo algunos nuevos sacudones, que fueron analizados (y relativizados) por Di Stéfano en una extensa entrevista con el periodista Claudio Zlotnik, en el canal ‘Ahora Play’.

CRÉDITO EN DÓLARES, MÁS BARATO QUE LA TASA EN PESOS

Entre sus primeras apreciaciones, Di Stéfano apuntó a la tasa de interés, que cuestionó porque sigue ubicada en niveles altos, algo que, según aseguró, comentó un día antes en una reunión con el presidente Javier Milei, quien coincidió en el diagnóstico.

“La tasa en pesos es muy cara, carísima, porque te ofrecen al 35%, pero tenés una tasa efectiva del 42%. Y cuando la comparás contra la inflación esperada, del 24%, resulta en una tasa real del 10%, muy alta”.

El consultor viene planteando, en cambio, que los créditos en dólares ofrecen hoy una tasa de sólo 6%, lo que frente a la devaluación proyectada para 2025, supone una tasa real del 23%.

“Sin embargo -cuestionó- el panadero del pueblo se tiene que endeudar al 42%, porque no está en la línea de exportación, que es una de las exigencias del BCRA para este tipo de créditos. Somos bimonetarios para pagar, también para depositar en el banco, pero cuando voy a pedir un préstamo me dicen que no, porque no soy exportador”, graficó.

En ese plano, dio dos anticipos. Uno, que la tasa en pesos para financiamiento será más baja en 2025, por lo que no resultaría conveniente tomar créditos hoy, a la espera de que se produzca una mejora en la tasa.

El segundo, que fue mencionando en distintos tramos de la entrevista, es que el Banco Central está trabajando en algún tipo de mecanismo para habilitar los créditos en dólares para sectores productivos, que estarían condicionados a la toma de un seguro que, aún sumando un costo adicional del 27%, terminaría redundando en un crédito mucho más barato que las líneas actuales.

La última apreciación se hace más entendible al evaluar, por ejemplo, una línea de crédito prendario, para la compra de un vehículo, que hoy se ofrece en una tasa nominal del 50%, pero que al sumar el costo financiero total (con impuestos incluidos) termina alcanzando un interés real del 83%.

“¿Por qué no puedo sacar un crédito en dólares, con una tasa mucho más conveniente, para cambiar el auto?”, preguntó, advirtiendo además que, si la misma alternativa no se abre para la actividad productiva, las empresas tendrán que financiarse con capital propio y evitar las altas tasas de interés en pesos.

PROYECCIONES 2025: ¿QUÉ INSTRUMENTOS PUEDEN DAR BUENOS RENDIMIENTOS EN ENERO Y FEBRERO?

En tren de predicciones, también insistió en que la inflación seguirá bajando en 2025 y llegó a estimarla entre un 16 y 20%, al tiempo que aseguró que no habrá una devaluación abrupta, pese a las especulaciones que sigue habiendo en ese sentido. Además, indicó que el gobierno eliminará las retenciones al campo, si bien no en los primeros meses, pero sí hacia el mes de abril, en la temporada en que empieza la liquidación de cosecha (lo que supone una mejora indirecta del tipo de cambio).

“En su momento también advertí que el gobierno no iba a bajar las retenciones apenas asumió, porque los números no daban y los gastos seguían siendo altos, por más motosierra que haya aplicado -recordó-. El productor y la sociedad no tiene que enojarse con las decisiones del gobierno, sino armar su plan de negocios en consecuencia. Hoy, si el presidente sigue apuntando a la meta del superávit fiscal, yo no voy a comprar dólares, porque voy a perder”, insistió.

Al comentar oportunidades de inversión, el asesor dijo que las Lecaps con vencimiento para el 17 de enero ofrecen un rendimiento del 1,95% en 21 días, sugiriendo también las que vencen el 31 de enero, con un 3,2% de interés.

“La tasa de las Lecaps están altísimas y son una oportunidad para un buen rendimiento”, apuntó. “Cualquier índice de inflación por debajo del 30% las eleva más -evaluó-. Si hoy yo tuviera un excedente de pesos, lo invertiría en Lecaps con vencimiento 14 de febrero, que están dando el 4,5%”.

Luego, a lo largo de su análisis, explicó que en realidad esas tasas tenderán a bajar en el resto del año, al igual que el costo de los créditos, porque tenderán a confluir con la baja de la inflación.

“EL DÓLAR VA A CORCOVEAR”

Di Stéfano también quitó dramatismo a lo ocurrido en los últimos días, en los que el dólar volvió a subir por encima de los 1.200 pesos y el Banco Central se vio obligado a vender una gran cantidad de reservas para cubrir la demanda.

“Las automotrices y todos los importadores esperaron a pagar después del 23 de diciembre, cuando estaba anunciado que iba a desaparecer el impuesto PAIS. Era lógico que hicieran eso -explicó-, por eso hubo una gran demanda de dólares en estos días. Hubo un montón de empresas, no solamente Toyota, que tenían la plata trabajando a la espera de que desapareciera el impuesto”.

Sin embargo, reconoció, “el dólar va a corcovear en estos días y no hay que comprar el ‘corcoveo’. Si llega hasta 1.250 ó 1.300 pesos, es momento de vender. Va a corcovear y la gente hace un mundo de esto, o de los 600 millones de dólares que vendió el Central. Pero los bonos subieron más del 70% y es lógico que en algún momento haya una toma de ganancias. La acción de YPF subió un 100%, porque en agosto valía 18 dólares y hoy vale 43: es lógico que haya una toma de ganancias”, explicó.

Al explicar su punto de vista, insistió en que cuando el billete alcance un determinado valor, habrá una tendencia a la venta, lo que volverá a equilibrar su cotización.

Para profundizar en su idea, dijo que “en agosto mucha gente veía los bonos a 40 dólares y pensaban que era el fin del mundo, pero yo decía que viene el blanqueo (y finalmente entraron más de 20.000 millones de dólares); te decía ‘viene la moratoria’, o el pago anticipado de Bienes Personales -relató-. Había 7 u 8 razones para creer que se salía”.

Por eso, se mostró también optimista en el momento actual al trazar, entre otras proyecciones, también dijo que no ve un nuevo acuerdo con el FMI para enero o febrero, pero sí a partir del mes de abril, lo mismo que un convenio de libre comercio con Estados Unidos.

“Hoy la tasa del dólar futuro está en el 27% -señaló-. ¿Por qué voy a comprar dólar, si voy a perder? Los mercados hablan. Los bonos en dólares rinden un 33% y las Lecap, en un 40%. Creo que las tasas van a bajar, porque se va a mantener el superávit fiscal y es probable que el gobierno, que ya cumplió con eliminar el impuesto PAIS, baje también las retenciones y el impuesto al cheque. La pregunta que queda es: ¿qué harán los gobiernos provinciales? ¿Qué impuestos van a bajar?”.

Entre otras perspectivas, reconoció también que “el país a seguir siendo caro en dólares, esto es inevitable, porque van a entrar fondos para el desarrollo de Vaca Muerta o la minería. Seguir siendo un país caro en dólares a ser inevitable, pero no por eso vamos a espantar las inversiones, o impedirles que lleguen”.