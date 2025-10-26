Licenciado en Comunicación Social (Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco). Periodista especializado en temas de Energía (Petróleo) y otros vinculados a la economía regional para ADNSUR. Cubre temas vinculados al ámbito judicial, político e información general. Conductor del programa 'Actualidad 2.0', por radio Del Mar.

El financiamiento de gastos diarios con tarjeta de crédito es una modalidad que crece para compensar la caída de poder adquisitivo, aunque no necesariamente su mayor uso implica una situación de quebranto en la economía familiar. Ese límite se cruza, sin embargo, cuando el nivel de gasto supera a los ingresos.

El ranking de deudas per cápita del Banco Central, divulgado recientemente en un informe de la Red de Periodismo Federal, permite conocer que cada habitante de Chubut adeudaba, al mes de julio, un monto de 621.389 pesos.

Los chubutenses ocupan el cuarto lugar, detrás de los santacruceños, con 748.852 pesos. El segundo lugar es ocupado por Tierra del Fuego, con una deuda por persona de 1.095.053. Y Ciudad de Buenos Aires, con 1.256.157 pesos por habitante.

El dato refleja los consumos del mes de julio, pero no necesariamente es saldo impago. De hecho, otra lectura posible es el mayor poder adquisitivo en la región. “Los consumos más altos tienen que ver con las ciudades donde se pagan los sueldos más altos -comentó un funcionario bancario local-. Para nosotros es mucho más común otorgar préstamos personales de 20 millones de pesos, por ejemplo, o con las líneas de aguinaldo para pymes”.

El mismo informe revela que el 90% corresponde a deudas menores a 30 días. El problema empieza con las deudas que quedan impagas, es decir cuando se deja de abonar al menos el saldo mínimo. En agosto, ese índice alcanzó al 6,6% de los usuarios, que sería el equivalente a 761.811 personas en todo el país, representando el nivel de falta de pago más alto desde el año 2010, cuando se empezó a registrar la estadística.

El costo de pagar el “mínimo” puede elevar la deuda al doble o triple en poco tiempo

El peligro en el uso del “dinero plástico” avanza cuando el monto que debe ser cancelado sobrepasa lo que el hogar puede pagar -o cuando sólo se cubre el pago mínimo-. En esos casos, los intereses generan una bola de nieve: el saldo se carga mes a mes y puede llegar a duplicarse o triplicarse en pocos meses.

Por ejemplo, si una familia compra por $ 1.000.000 en un mes, paga solo el mínimo (con una tasa que por lo general es del 10 %) y vuelve a consumir por el mismo monto, los intereses pueden empujar la deuda acumulada a $ 3.000.000 en solo 3 meses, incluso pagando los mínimos puntualmente cada ciclo.

Por eso, es conveniente pagar algo más que el monto “mínimo”, aunque cuando no se cancele la totalidad del saldo, afrontando de ese modo intereses menos gravosos que los aplicados en la anterior modalidad.

Ese costo se incrementa aún más cuando deja de pagarse, lo que conlleva la aplicación de intereses punitorios, lo que puede derivar en situaciones de ahogo financiero y pérdida de cualquier capacidad crediticia.

Cuando el usuario no paga nada, el costo financiero total puede elevarse desde el 100 al 150% anual, lo que significa que, de un mes al otro, una deuda de 1 millón de pesos se le añadieron otros 150.000 pesos.

El hecho de que la deuda con tarjetas de crédito haya crecido un 55% en el último año, implica que la población apela a este instrumento de forma más recurrente frente a las limitaciones de los ingresos. Esto lleva a observar qué pasó con otro de los componentes de la ecuación económica familiar, es decir el salario.

“Los salarios dejaron de caer, pero se estabilizaron en niveles históricamente muy bajos”

El economista e investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, Luis Campos, analizó la situación actual del mercado laboral argentino, en diálogo con Actualidad 2.0, por radio Del Mar. En un contexto de reforma laboral y acuerdos con el FMI, advirtió que el gobierno nacional “parece convencido de que los salarios son demasiado altos”, aunque aclaró que en los hechos “los ingresos se mantienen planchados en los niveles más bajos de los últimos años”.

Campos señaló que la evolución de los ingresos reales bajo la gestión de Javier Milei puede dividirse en tres etapas:

Un ajuste muy fuerte en los primeros meses del gobierno, tras la devaluación de diciembre de 2023.

Una recuperación parcial y heterogénea entre mediados y fines de 2024, que alcanzó a algunos sectores privados, pero no al sector público, que “nunca recompuso el nivel previo a la devaluación”.

Una estabilización en 2025, donde los salarios ya no pierden sistemáticamente frente a la inflación, pero quedaron anclados en niveles históricamente bajos.

“Muchos trabajadores sienten que el salario no les alcanza, aunque las estadísticas digan que ya no cae. Y no hay contradicción ahí: el salario se estabilizó en niveles que son muy bajos. En términos reales, la caída respecto de hace siete u ocho años ronda entre el 20 y el 40%, para el sector privado y público”, explicó Campos.

El economista también apuntó que esa pérdida estructural empuja a cada vez más personas a sumar trabajos o aumentar las horas laborales para sostener el poder adquisitivo. “En algunos casos se compensa con pluriempleo, en otros directamente obliga a ajustar presupuestos familiares o replantear estrategias de supervivencia”, concluyó.