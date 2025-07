La Municipalidad de Comodoro Rivadavia comenzó a trabajar en una ampliación presupuestaria que, de concretarse, implicará una actualización de alrededor del 14% al 15% sobre el presupuesto vigente, lo que representa una suma cercana a los 33.000 millones de pesos. Así lo confirmó el secretario de Economía, Fernando Barría, quien en diálogo con ADNSUR explicó los fundamentos, objetivos y límites de este proceso de revisión y readecuación de las cuentas municipales.

“Estamos trabajando en una etapa todavía bastante preliminar, viendo las necesidades que podrían llegar a presentarse en distintas áreas. No hay un número cerrado aún, pero calculamos que la ampliación podría rondar entre el 14% y 15% del presupuesto actual, que es de 221.000 millones de pesos”, detalló Barría.

Una ampliación prudente y sin urgencias

Barría remarcó que el proceso no está motivado por una urgencia ni por una crisis fiscal, sino por la necesidad de “reestimar recursos” y adecuar el gasto ante la evolución real de la economía local y de la recaudación.

"No estamos ahogados presupuestariamente. No estamos hablando de una ampliación del 40% para igualar el poder adquisitivo del año pasado. Estamos hablando de algo más manejable. Nos parece que es el momento de proyectar cómo nos venimos desenvolviendo y priorizar en qué áreas vamos a hacer foco", explicó el funcionario.

Entre las áreas que concentran el análisis figuran las paritarias salariales, los servicios públicos, la maquinaria vial y la obra pública. Este último rubro, en particular, ha tenido una ejecución que, según Barría, “viene incluso un poco por encima de lo proyectado”, aunque reconoció que hay obras que se han ralentizado por cuestiones administrativas o ajenas al municipio, como la espera de autorizaciones de Camuzzi en obras de gas.

Recursos finitos, necesidades múltiples

El titular de Economía subrayó que Comodoro se encuentra en una posición particular respecto de otras jurisdicciones debido a su autonomía fiscal, que le permite financiar más del 55% de su presupuesto con recursos propios, sin depender exclusivamente de coparticipación o regalías.

“Nosotros tenemos un esquema de autonomía fiscal bastante importante. No me voy a acordar exactamente los porcentajes, pero debe ser un 55% de recursos tributarios nuestros y el resto de otras jurisdicciones. Eso nos da cierto margen de maniobra”, explicó, y aclaró: “No estamos hablando de subir impuestos. No tiene nada que ver con eso. Estamos hablando de cómo se han comportado los tributos que ya están vigentes”.

En ese sentido, destacó el comportamiento de los contribuyentes: “El ciudadano comodorense es muy cumplidor en sus obligaciones tributarias. Eso nos permite hacer estimaciones más cercanas a la realidad. Siempre, históricamente, fue un 60-40 y termina siendo así”.

¿Cómo se financia la obra pública?

Respecto a la obra pública, Barría explicó que buena parte del financiamiento proviene de los saldos iniciales del ejercicio financiero anterior. En 2023, el municipio estimó que dispondría de unos 4.000 millones de pesos como remanente, pero finalmente ese saldo fue más que duplicado.

“Vamos a tener un remanente que va a rondar los 10.000 millones de pesos. Eso nos permite financiar obra nueva. Son los famosos plazos fijos que todo el mundo pregunta. Cuando tu ingreso de fondos se produce distinto a la velocidad de la obra, te va generando un respaldo financiero que hoy tenemos”, indicó.

Barría también aclaró que el superávit financiero no necesariamente implica que “sobró” dinero por falta de ejecución: “Es una combinación. Puede haber ingresos que mejoraron hacia fin de año —como convenios específicos o fondos con afectación— o puede que una obra se haya ralentizado por alguna interferencia o falta de oferentes. No es que no se hizo, sino que se ejecuta en otro periodo”.

Lo que viene: ordenar y planificar

Además de la ampliación, el equipo económico ya trabaja en paralelo en el presupuesto 2025, que debe presentarse en octubre. Por eso, el análisis actual busca también dejar ordenada la planificación financiera del segundo semestre.

“Ya estamos trabajando con el presupuesto del año que viene. Agosto y septiembre son meses clave para desarrollarlo. Por eso queremos ordenar la parte presupuestaria de este año, proyectar bien cómo vamos a cerrar y ver qué podemos afrontar”, señaló.

A pesar del complejo escenario económico nacional y la merma en algunos ingresos como las regalías, Barría afirmó que no se espera un derrumbe ni una crisis estructural. “No estamos esperando que suba el dólar, ni que haya un salto en el precio del barril. No estamos atados a eso. Nuestro foco es cómo se han desempeñado los recursos propios, que es lo que más controlamos”, cerró.