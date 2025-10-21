La morosidad de los hogares argentinos marcó un nuevo récord en agosto: 6,6%
Es por deudas con tarjetas de crédito o préstamos y se alcanzó el nivel de incumplimiento más alto en 15 años.
En agosto pasado, la morosidad en los hogares argentinos escaló por décimo mes consecutivo y alcanzó un 6,6% del total de créditos, estableciendo el nivel más alto desde que el Banco Central comenzó a hacer esta estadística, en el año 2010.
Según se desprende del último informe del BCRA, relevado por el diario Ámbito, ese salto de 0,9 puntos porcentuales respecto del mes anterior refleja un escenario marcado por tasas de interés altísimas y el estancamiento (o retroceso) de los salarios reales, condiciones que dificultan el normal cumplimiento de los compromisos financieros.
El Banco Central (BCRA), en su “Informe sobre Bancos”, también señala que a nivel sistémico la mora del crédito al sector privado escaló al 3,7%, un alza de 0,5 puntos porcentuales respecto a julio.
TASAS DE INTERÉS Y SALARIOS REALES: UNA CARRERA DESFAVORABLE PARA LOS DEUDORES
Durante agosto, la tasa nominal anual (TNA) promedio de los préstamos personales se situó en torno al 74%, muy por encima de las expectativas de inflación para los próximos 12 meses.
Pero esa tasa siguió subiendo: en septiembre y los primeros días de octubre, muchas líneas de crédito operaron por encima del 80%, alcanzando picos diarios del 87%.
A ese encarecimiento del crédito se suma la presión sobre tasas de corto plazo (cauciones y repos), que volvieron a escalar debido a la escasa liquidez del mercado y el creciente apetito por el dólar en el contexto electoral y la incertidumbre sobre el acuerdo con Estados Unidos.
Por su parte, los salarios reales continúan sin recuperarse. Si bien los últimos datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) registraron en julio una leve mejora consecutiva en los ingresos de trabajadores registrados del sector privado, esos valores siguen por debajo de su pico de febrero, que ya se encontraba bajo desde una perspectiva histórica.
Federico Pastrana, director de la consultora C-P, advierte que los datos del SIPA muestran divergencias con lo que surge de los convenios colectivos: los sueldos más altos estarían siendo mejorados por fuera de las paritarias, lo que eleva el promedio, mientras que los salarios bajos y medios podrían quedar desprotegidos si se debilita la negociación colectiva.
Morosidad empresarial y global
En el segmento empresarial, la mora subió a 1,4%, con un incremento mensual de 0,2 puntos. Cuando se combinan los atrasos de familias y empresas, el ratio general trepó al 3,7%, superando en 0,5 p.p. al dato de julio.