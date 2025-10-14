El INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) informó este martes que la inflación de septiembre fue del 2,1%, la mayor desde el mes de abril . Así, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una leve suba con respecto a agosto, cuando había sido del 1,9%.

Por su parte, la inflación núcleo, que no contempla subas estacionales ni reguladas, mostró un avance de 1,9%, una desaceleración de una décima frente a agosto.

Según indica el informe, la división con mayor alza mensual en septiembre de 2025 fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,1%) por subas en Alquiler de la vivienda, seguida de Educación (3,1%). Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en septiembre de 2025 fueron Recreación y cultura (1,3%) y Restaurantes y hoteles (1,1%).

En tanto que, Alimentos y bebidas no alcohólicas aportó la mayor influencia sobre la suba mensual en todas las regiones del país, excepto en la Patagonia donde lideró Transporte.

SUBA POR REGIONES

En septiembre de 2025, la Patagonia fue la región de mayor suba mensual (2,4%); y Noreste, la de menor (1,8%).

“De acuerdo con las buenas prácticas estadísticas que guían al Indec, se informa que la implementación de la metodología de cálculo del Índice de precios al consumidor con base en la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares 2017-2018 se comenzará a difundir con los resultados de las variaciones de enero de 2026″, indicó el organismo estadístico que dirige Marco Lavagna en una nota de su informe.

La encuesta del BCRA entre los agentes privados del mercado estimó que la inflación este año cerraría en torno al 30%, teniendo en cuenta que -como base de partida en el proyecto de presupuesto 2026- llegaba a 24,5%. Para el año que viene, la Secretaría de Hacienda estimó un avance de 10,1%.

“Cuando nosotros llegamos, la inflación viajaba al 1,5 diario y se iba a escalar al 17.000 anual. Hoy es 30%. Para mi preferencia, es un número horrible, pero vamos en la dirección correcta. A mitad del año que viene no va a haber más inflación”, declaró esta semana Milei en una entrevista.