La inflación semanal de alimentos continuó recalentándose y el índice de precios al consumidor (IPC) de octubre ya se proyecta por encima del dato de septiembre. No obstante, consultoras privadas remarcan que el batacazo del oficialismo en las urnas llevó a corregir las previsiones de la última semana, por lo que el promedio mensual podría cerrar “levemente a la baja” respecto de las estimaciones preelectorales.

Desde EcoGo señalaron que la inflación de alimentos se aceleró al 0,8% en la cuarta semana, marcando su mayor valor desde comienzos de octubre. “La semana previa a la contienda electoral marcó una leve aceleración en los precios, reflejo de la búsqueda de cobertura ante un potencial resultado adverso para el oficialismo, que se tradujo en la suba del tipo de cambio”, detalló la consultora en su último informe.

Sin embargo, luego de los comicios, las expectativas cambiaron. El resultado de la elección “traccionó los activos argentinos al alza y el dólar a la baja”, lo que “llevó a corregir nuestra imputación de la última semana y el promedio del mes levemente a la baja”, añadieron. De esta manera, EcoGo proyecta que la inflación de octubre se ubique en 2,4%, por encima del 2,1% informado por el INDEC en agosto, pero con un freno respecto de las previsiones previas al voto.

En tanto, el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca (CREEBBA) estimó que el capítulo alimentos cerrará octubre con una suba del 2,2%, superando el 1,7% del mes anterior. Dentro del rubro, se destacaron los incrementos en Carnes (+4%), Frutas (+7%), Bebidas alcohólicas (+4,5%) y Cereales y derivados (+3,5%). En otros capítulos se observaron aumentos dispares, con algunos picos en automóviles 0 km, con alzas de hasta 5% promedio.

“El avance de precios denota cierta presión en los alimentos por la volatilidad del tipo de cambio, inestabilidad política e idas y vueltas con el acuerdo con Estados Unidos, sobre todo en la primera mitad del mes. Claramente ese escenario se complejizó previo a las elecciones, ejerciendo coberturas financieras con expectativas de alguna actualización en el tipo de cambio”, explicó Gonzalo Semilla, economista jefe de CREEBBA, en diálogo con Ámbito.

Por su parte, Econoviews prevé una suba del 2,3% para octubre. “En este mes, se destacaron subas en verdulería (11,4%), seguidas por Bebidas (+2,2%). Además, hubo aumentos en los precios regulados, principalmente en transporte público en el AMBA (+3,9%), telefonía e internet (+3%) y prepagas (+2%)”, subrayaron desde la consultora.

En cuanto al impacto de las elecciones, Semilla sostuvo que, aunque el triunfo de La Libertad Avanza ayudó a calmar la volatilidad, “aún el dólar no bajó como se esperaba, así como tampoco lo hicieron las tasas de interés”.

“Por eso se especula que la Reserva Federal de Estados Unidos está recomprando los dólares que había vendido en el mercado libre de cambios, porque sino no se explicaría mucho. Los bancos están exigiendo que la inyección de pesos haga bajar las tasas de interés, que subieron mucho”, analizó.

“Lo que llama la atención es que no baja el dólar como se hubiera esperado y no bajan las tasas de interés que, mientras no lo hagan, la actividad productiva y económica no se va a reactivar”, agregó finalmente.