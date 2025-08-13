El INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) informó este miércoles que la inflación de julio fue del 1,9%. Así, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba con respecto a junio, cuando había sido del 1,6%.

En lo que va del año, la inflación acumuló un total de 17,3%. En la comparación interanual la inflación acumula un alza de 36,6%.

La división con mayor alza mensual en julio de 2025 fue Recreación y cultura (4,8%); y la de menor, Prendas de vestir y calzado (-0,9%).

Alimentos y bebidas no alcohólicas aportó la mayor incidencia sobre la suba mensual en todas las regiones del país, excepto en la Patagonia, donde lideró Transporte (2,8%).

Según el informe del INDEC, la Patagonia fue la región de mayor suba mensual (2,1%), escoltada por la región pampeana (2%)

UN NÚMERO CERCANO A LOS PRONÓSTICOS DE LAS CONSULTORAS

El relevamiento realizado por el Banco Central a través de consultoras privadas había adelantado una inflación cercana al 1,8%.

El traslado a los precios al consumidor de la fuerte volatilidad cambiaria de las últimas semanas –que se atemperó desde agosto luego de una suba de las tasas de interés y otra serie de medidas del Gobierno para restringir la cantidad de pesos– ya tiene sus primeros números concretos en los relevamientos de mercado.

Las mediciones semanales de inflación realizadas por distintas consultoras y centros de estudios muestran un panorama heterogéneo, producto de diferencias en la metodología y el alcance de sus relevamientos.

Mientras algunos informes reflejan una relativa estabilidad de precios, otros registraron incrementos de hasta el 2% en apenas siete días. Sin embargo, el consenso general es que la suba del dólar durante julio no se trasladó de forma proporcional al conjunto de los precios de la economía.