En medio de un escenario económico desafiante, con restricciones fiscales, presión cambiaria y necesidad de financiamiento, el manejo de la deuda pública sigue siendo una de las principales variables bajo la lupa. Cada movimiento del Tesoro, ya sea para emitir nuevos títulos, cancelar compromisos o reestructurar pasivos, tiene impacto directo en la sostenibilidad de las cuentas del Estado y en la percepción de los mercados.

Uno de los puntos centrales en esta dinámica es la relación entre el Ministerio de Economía, el Banco Central y los organismos multilaterales.

En este contexto, el Ministerio de Economía informó que la deuda bruta total de Argentina se ubicó en US$ 461.019 millones en mayo de 2025, una baja de US$ 11.901 millones respecto a abril.

Este descenso se debe a la cancelación de Letras Intransferibles que el Tesoro mantenía con el Banco Central, una operación que se realizó utilizando fondos del último préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI). Aunque ese dinero ingresó en abril, el impacto contable se reflejó en mayo.

Durante mayo, la deuda en moneda extranjera se redujo en US$ 13.058 millones, mientras que la deuda en moneda local aumentó en el equivalente a US$ 1.155 millones.

Actualmente, el 56% de la deuda en situación de pago normal está nominada en moneda extranjera (como dólares, euros, DEG, yenes), mientras que el 44% restante está en moneda local. Finanzas aclaró que algunos instrumentos emitidos en dólares pero pagaderos en pesos, como el BONTE 2030, se contabilizan como deuda en moneda local.

Del total de deuda bruta registrada en mayo:

El 77,8% corresponde a Títulos y Letras del Tesoro Nacional. En moneda local: US$ 198.200 millones (43,2% del total) En moneda extranjera: US$ 158.494 millones (34,6%)

El 20,6% son obligaciones con acreedores oficiales externos: Total en moneda extranjera: US$ 94.636 millones

El 1,6% restante se divide entre: Adelantos transitorios del BCRA: US$ 3.423 millones (0,8%) Otros instrumentos: US$ 2.056 millones (en pesos) y US$ 1.712 millones (en divisas)

En lo que va de 2025 (hasta mayo), el stock de deuda acumuló una disminución de US$ 5.902 millones.

Sin embargo, si se compara con mayo de 2024, la deuda bruta total creció en US$ 25.273 millones. El aumento se explica casi por completo por la expansión de la deuda en moneda local, que subió US$ 25.105 millones, mientras que la deuda en moneda extranjera aumentó solo US$ 168 millones.

Con información de Noticias Argentinas, redactada y editada por un periodista de ADNSUR