En medio de la prolongada disputa judicial por la expropiación de YPF en 2012, un capítulo clave se escribió en Irlanda esta semana. La Justicia local rechazó el pedido de los fondos Burford y Eton Park para ejecutar allí el fallo que condena a Argentina a pagar más de 16.000 millones de dólares, un proceso aún en apelación en Nueva York.

Esta decisión representa un primer triunfo para la defensa argentina en su lucha por proteger los activos estratégicos del país.

El caso YPF está en el centro de una disputa legal internacional desde que la Corte del Distrito Sur de Nueva York emitió su fallo condenatorio. Los demandantes, Burford y Eton Park, intentaron extender la ejecución de esta sentencia a otras jurisdicciones, incluida Irlanda, para asegurar el cobro.

Sin embargo, el tribunal irlandés resolvió no avanzar con el reconocimiento y ejecución de la condena, esperando la resolución final en Estados Unidos. Según la Procuración del Tesoro de la Nación, esta es la primera decisión favorable en el marco de las iniciativas internacionales que buscan hacer efectiva la deuda millonaria contra Argentina.

El organismo estatal reafirmó su compromiso con la defensa de los intereses nacionales bajo la administración del presidente Javier Milei, destacando la solidez técnica de la defensa y el objetivo de proteger los activos estratégicos del país.

Pese a que el tribunal irlandés no se pronunció sobre el fondo del caso, llamó la atención la decisión de Irlanda de dejar la resolución de estos conflictos en manos de tribunales de otros países como Chipre, Luxemburgo y Francia.

Desde Burford, reconocieron la postura del tribunal irlandés de aguardar mientras continúa la apelación en el Segundo Circuito de Estados Unidos, prevista para fines de octubre. Sin embargo, expresaron su sorpresa por la falta de protagonismo de Irlanda en la resolución de estas disputas financieras globales.

La decisión irlandesa se conoce poco después de que el Gobierno Nacional celebró que la Corte de Apelaciones de Nueva York, en Estados Unidos, resolvió mantener en suspenso la orden de la jueza Loretta Preska de entregar las acciones de la empresa petrolera como pago en el juicio por la estatización del 51% de YPF.

LAS FECHAS CLAVE QUE ENFRENTA ARGENTINA

25 DE SEPTIEMBRE: PRESENTACIÓN FORMAL DE APELACIÓN

La Procuración del Tesoro, a cargo de Santiago Castro Videla, deberá presentar los fundamentos técnicos y jurídicos de la apelación contra la orden de transferencia de acciones. Los demandantes buscan probar que YPF y el Estado argentino son lo mismo, lo que permitiría embargar activos estatales.

“El 25 de septiembre vence el plazo para que Argentina fundamente su apelación contra la orden de entregar sus acciones”, explicó el exprocurador Sebastián Soler, quien sigue de cerca el litigio.

27 DE OCTUBRE: PRIMERA AUDIENCIA PÚBLICA

Se realizará la primera audiencia pública en la que se analizará la apelación completa contra el fallo de Preska, que condenó a Argentina a pagar más de 16.000 millones de dólares. La defensa insistirá en que YPF y el Estado son entidades separadas y que la sentencia no puede ejecutarse contra el patrimonio de la petrolera.

Con información de TN, redactada y editada por un periodista de ADNSUR