En medio de un contexto económico complejo, marcado por un riesgo país elevado y una fuerte presión sobre las reservas, el presidente Javier Milei confirmó este viernes lo que hasta ahora circulaba como una versión en reuniones de alto nivel: su administración está en tratativas avanzadas para obtener un préstamo de emergencia del Tesoro de los Estados Unidos. El mandatario reconoció que el Gobierno está “trabajando muy fuertemente” y que las negociaciones están “muy avanzadas”.

La confirmación llegó durante su visita a Córdoba. En una entrevista con el diario La Voz, Milei detalló el propósito específico del financiamiento que se busca: afrontar los compromisos de deuda del próximo año. “Nosotros teníamos claro que este año iba a ser muy complicado y ya habíamos empezado a desarrollar estrategias para cubrir los pagos que tiene Argentina el año que viene, que son 4.000 millones de dólares en enero y 4.500 millones de dólares en el mes de julio”, explicó el Presidente, sincerando la magnitud de los desafíos financieros de 2026.

“Lo peor ya pasó”: Milei anunció aumentos en jubilaciones, salud, educación y pensiones en el Presupuesto 2026

El rol clave del Tesoro de EEUU y el antecedente de abril

Las conversaciones con Washington no son nuevas. El diálogo sobre esta posibilidad se remonta a abril de este año, cuando el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, realizó una visita de apenas 12 horas a Buenos Aires. Aquel viaje fue interpretado en el ambiente político y financiero como un contundente apoyo de la administración de Donald Trump a la gestión libertaria.

Durante su breve pero intensa estadía, Bessent mantuvo encuentros con el propio Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, además de empresarios. En ese marco, expresó su “pleno apoyo a las audaces medidas económicas” impulsadas por el gobierno argentino. Ya en ese entonces, el funcionario había dejado la puerta abierta a una posible asistencia financiera.

Una polémica vidente predijo cómo estará la economía argentina en 2026 y sorprendió a todos: “El interior"

“Si Argentina lo necesita, en caso de un shock externo y si Milei mantiene el rumbo, estaríamos dispuestos a utilizar el FSE”, había manifestado Bessent en una reunión privada con inversores organizada por JP Morgan en Washington, refiriéndose al Fondo de Estabilización Cambiaria (FSE) del Tesoro estadounidense.

El vínculo entre ambos gobiernos se reforzará en los próximos días, cuando el propio Bessent le entregue al presidente Milei el premio "Global Citizen" en una gala que se realizará en el Ziegfeld Ballroom de Nueva York. Al evento también fue invitada la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, aunque por el momento no se han confirmado reuniones bilaterales de alto nivel.

Crisis en la Patagonia Sur: se perdieron 27.000 empleos desde que asumió Javier Milei

Con información de Infobae, redactado y editado por un periodista de ADNSUR