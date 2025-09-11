Raúl Figueroa
Licenciado en Comunicación Social (Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco). Periodista especializado en temas de Energía (Petróleo) y otros vinculados a la economía regional para ADNSUR. Cubre temas vinculados al ámbito judicial, político e información general. Conductor del programa 'Actualidad 2.0', por radio Del Mar.

Alerta de ‘spoiler’: un buen estofado de papas y arroz sería el plato recomendado como síntesis del informe del INDEC, mientras que, para el acompañamiento, sería más apropiado comprar un kilo de harina y amasar el pan, antes que comprar un kilo de ‘Francés’.
Aunque en algunos productos los precios fueron menos acelerados, necesariamente los cinturones deben abrocharse.

Mientras el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto se mantuvo en 1,9% a nivel nacional y en 2% en la Patagonia, los datos oficiales muestran un contraste llamativo
Depositphotos

ARROZ Y PAPAS, MÁS BARATOS QUE HACE UN AÑO

De acuerdo con el relevamiento del INDEC sobre 14 productos de consumo cotidiano, el arroz y la papa registraron retrocesos notables en comparación con agosto de 2024.
Arroz blanco: pasó de $3.097,05 por kilo a $2.654,38, lo que representa una baja del 14% interanual. Desde diciembre último, el retroceso también ronda ese nivel.

Papa: en agosto de 2024 costaba $1.604,01. Subió a $1.621 en diciembre y luego bajó hasta $1.341,42 en agosto de este año. Eso equivale a un 17% menos que a fin de 2024 y un leve descenso respecto de un año atrás.
Los especialistas señalan que estas caídas suelen responder a factores estacionales y climáticos, como la sobreproducción tras las fuertes subas que habían provocado inundaciones el año pasado.

El arroz y la papa registraron retrocesos notables en comparación con agosto de 2024. El arroz blanco pasó de $3.097,05 por kilo a $2.654,38, lo que representa una baja del 14% interanual
El Cronista

CARNE, HUEVOS Y ACEITE: LOS QUE MÁS AUMENTARON

El resto de los alimentos relevados no escapó a la tendencia inflacionaria. Algunos incluso mostraron saltos muy por encima del promedio:
Carne picada común: pasó de $5.732,88 a $9.958,90, con un incremento del 73% interanual. Sólo en 2025 acumula un 42%.
Huevos: la docena subió de $3.094,62 a $4.692,32, con un 52% más que en agosto pasado y un 34% en lo que va del año.
Pollo entero: trepó de $3.033,73 a $4.200,26, un alza del 38,5% interanual.
Aceite de girasol: pasó de $3.192,58 a $5.041,03, con un aumento del 58% interanual y casi 30% desde diciembre.
Azúcar, leche con subas más moderadas y el curioso caso del pan, que subió más que la harina

En agosto de 2024 la papa costaba $1.604,01. Subió a $1.621 en diciembre y luego bajó hasta $1.341,42 en agosto de este año. Eso equivale a un 17% menos que a fin de 2024
Infoalimentos

Otros productos mostraron incrementos menores, aunque no dejaron de subir:

Azúcar: de $1.329,71 a $1.405,20, apenas un 5,7% interanual, con 6,3% acumulado desde diciembre.
Leche en sachet: subió de $1.531,55 a $1.777,01, un 16% interanual y 6% desde diciembre.
Pan francés: saltó de $2.565,58 a $3.421,45, con un 33,3% interanual, muy por encima del alza de la harina.

Harina: pasó de $1.050,15 a $1.118,37, con un 7,6% desde diciembre, por debajo de la inflación acumulada de 2025.

Carne picada común: pasó de $5.732,88 a $9.958,90, con un incremento del 73% interanual. Sólo en 2025 acumula un 42%
Ilustrativa-Abrasador en la Casa
PRODUCTOS DE LIMPIEZA: LA EXCEPCIÓN DE LA LAVANDINA

El INDEC también mide artículos básicos de limpieza, que en su mayoría subieron más que la inflación.
Detergente: de $2.544,68 a $3.610,78, un 42% interanual y 24,1% desde diciembre.
Jabón de tocador: de $915,87 a $1.243,19, un 36% interanual y 20% en lo que va del año.
Lavandina: subió de $1.207 a $1.243,19, apenas un 13% interanual y 10% desde diciembre, por debajo del IPC.

ENTRE EL ALIVIO Y LA REALIDAD COTIDIANA

En definitiva, los datos oficiales muestran que solo arroz y papa se abarataron en la Patagonia en el último año, mientras carne, huevos y aceite encabezan las remarcaciones.
El contraste entre las estadísticas y la percepción en supermercados o almacenes de barrio sigue generando desconfianza. Y aunque las cifras marquen un leve alivio en ciertos productos, para la mayoría de los hogares el ajuste en la mesa continúa siendo inevitable.

