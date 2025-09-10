La inflación sigue siendo un tema central para la economía argentina y la vida diaria de millones de personas. Después de que en julio los precios subieran un 1,9%, todos esperan con atención el dato oficial de agosto para ver si esa tendencia comienza a desacelerarse. En un escenario donde el valor del dólar y las decisiones del Gobierno generan incertidumbre, conocer cómo se comportaron los precios es clave para entender el rumbo económico del país.

En este marco, durante el miércoles 10 de septiembre, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicará desde las 16 horas el índice oficial de inflación correspondiente a agosto, que mide la variación en los precios de una canasta representativa de bienes y servicios consumidos habitualmente por las familias argentinas.

Confirmaron un feriado en septiembre de 2025 y no habrá clases en todos los colegios de Argentina

El mercado anticipa que la inflación de agosto será algo más baja que la registrada en julio, cuando la cifra llegó al 1,9%. Las proyecciones se ubican entre el 1,6% y el 1,8%. Este descenso esperado se explica principalmente porque algunos precios regulados, como tarifas de servicios públicos y combustibles, mostraron estabilidad o aumentos moderados durante agosto.

Además, ciertos alimentos frescos tuvieron variaciones a la baja o permanecieron estables, ayudando a contener la suba general.

¿QUÉ ESTIMAN LAS CONSULTORAS PRIVADAS?

Compras en Temu y Shein desde Argentina: la nueva regulación aduanera de ARCA en septiembre de 2025

Varias firmas especializadas en análisis económico realizaron sus propias estimaciones para la inflación de agosto:

Una consultora indicó que la inflación rondó el 1,6%, destacando que el principal aumento se dio en el sector de vivienda, como alquileres y servicios básicos.

Otra consultora estimó un 1,7%, resaltando que los precios de alimentos masivos permanecieron estables o con leves bajas.

Una tercera empresa proyectó un 1,8%, señalando que los incrementos más significativos se registraron en educación y combustibles, mientras que los alimentos contribuyeron a moderar el alza.

¿QUÉ SE ESPERA PARA LOS PRÓXIMOS MESES?

Según la última encuesta del Banco Central, conocida como REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado), los expertos proyectan que la inflación continuará desacelerándose ligeramente en los próximos meses:

Agosto: 2,1% (un poco más alto que las consultoras privadas)

Septiembre: 1,8%

Octubre: 1,7%

Para el cierre del 2025, se estima que la inflación anual acumulada alcance alrededor del 28,2%.

FACTORES CLAVE PARA LA INFLACIÓN FUTURA

Los especialistas coinciden en que la evolución de la inflación dependerá de:

Los supermercados argentinos se quedarían sin varias marcas de queso por la crisis de cuatro empresas

El comportamiento del dólar oficial, cuyo valor influye directamente en los costos de productos importados y bienes en general.

Los precios regulados, como tarifas de servicios públicos y combustibles.

Las políticas económicas y decisiones del Gobierno, especialmente en un año electoral, que pueden afectar tanto la demanda como la oferta.

Con información de Infobae, redactada y editada por un periodista de ADNSUR