Indemnizaciones petroleras: el nuevo motor oculto del mercado inmobiliario en Comodoro

El comentario puede escucharse entre corredores inmobiliarios, pero también entre particulares que, en las circunstancias actuales, encontraron la oportunidad de vender una propiedad que hasta ahora tenían en alquiler.

Santiago Ruiz, integrante de la Cámara Inmobiliaria local, corroboró parte de estas percepciones, al precisar que en los últimos meses se activó un movimiento de compra directa con fondos provenientes de desvinculaciones laborales en el sector petrolero, en particular trabajadores petroleros con 20 o más años de antigüedad.

"Se están comprando casas o departamentos chicos, por montos que van desde los 60.000 hasta los 90.000 dólares", precisó Ruiz, en contacto con ADNSUR. Las operaciones se concentran en zonas como barrio La Loma, Kilómetro 8 y en algunos casos en Rada Tilly.

Denunciaron despidos masivos "por telegrama" en todas las sucursales del país de un reconocido banco

El motivo de la mayor demanda puede ofrecer a dos variantes. O el trabajador indemnizado compra una propiedad pensando en generar una renta, como un reaseguro para preservar el capital obtenido, en un promedio de 100 a 150 millones de pesos.

O bien la compran después de toda una vida de haber pagado alquiler y ante esta circunstancia, deciden asegurar el techo propio.

“Muchos de los compradores eran inquilinos, y ahora que quedaron desvinculados, prefieren comprar y dejar de alquilar. O, en otros casos, la idea es tener algo para la jubilación o para alquilar y vivir de esa renta”, describió.

Efecto en el mercado de alquileres

En paralelo, se registra una baja en la demanda de alquileres, lo que empieza a generar un sobrestock de departamentos de uno o dos dormitorios en zonas antes muy buscadas.

Dos camiones que viajaban a Comodoro fueron retenidos en Santa Cruz por motivos peligrosos

“De las más de 300 propiedades que administramos, tenemos hoy cerca de 20 unidades desocupadas, algo que no pasaba nunca. La gente ajusta gastos, deja el alquiler y se vuelve a la casa de los padres o busca algo mucho más barato en barrios alejados”, añadió Ruiz.

Así, frente a un alquiler de 500.000 pesos que debía actualizarse, hay casos en los que se opta por buscar algo más chico, en barrios más alejados, pero encontrando un valor de 300 a 400.000 pesos.

Un impulso para los créditos UVA y efecto en cadena en el mercado

“Somos 19 familias sin respuestas”: petroleros despedidos de Weatherford reclaman en la base de Comodoro

Según explicó a ADNSUR el corredor inmobiliario Nicolás Cerneaz, el impacto de las indemnizaciones no se limita a compras de contado: también están sirviendo como base para que muchas familias accedan a créditos hipotecarios UVA, ya que estos productos exigen un ahorro previo mínimo que, hasta hace poco, era una barrera infranqueable.

“Lo que hicieron las indemnizaciones fue generar un ahorro que permite a los compradores cubrir el 20 al 30 % que pide el banco para calificar. Antes había líneas de crédito, pero no había ahorros. Hoy ese capital inicial aparece, y permite calzar una operación más grande”, sostuvo Cerneaz. Abandono animal en Comodoro: convocan a un abrazo solidario al Dispensario Municipal para exigir mejoras urgentes

Además, se está produciendo un efecto-cascada: quien vende su casa, compra luego una propiedad más chica, o viceversa, pero se activan dos operaciones, a partir de la existencia de créditos combinados con los montos indemnizatorios de quienes buscan ese tipo de inversión.

Así, se activa una cadena de operaciones que dinamiza diferentes franjas del mercado, en particular las viviendas usadas en barrios medios.

“Es muy común ver operaciones donde el nuevo comprador tiene una parte en efectivo (por indemnización o ahorros) y otra parte la cubre con un crédito, mientras que el vendedor usa esa venta para mudarse o reinvertir”, explicó.

Más oferta para locación de viviendas

Cerneaz también señaló que esta dinámica está teniendo un impacto directo en el mercado de alquileres, al liberar unidades y aumentar la oferta. “Hace un año teníamos dos o tres propiedades en alquiler. Hoy manejamos entre 10 y 15 mensuales, y en marzo llegamos a tener 18 disponibles, algo que no veíamos desde hacía muchos años”, detalló.

Fue despedido de la industria del petróleo tras 25 años y se reinventó como "marido a domicilio" en Comodoro

Esta mayor disponibilidad de oferta obliga a los propietarios a competir entre sí, y convalida una tendencia a la baja en los precios de los alquileres, especialmente en unidades más chicas o mal ubicadas. “Los valores no suben porque el mercado no los valida. Si una unidad queda desfasada del precio de zona, el inquilino se va. Hoy tiene más alternativas”, señaló.

Desde su rol de corredor e integrante de la cámara inmobiliaria, Cerneaz aclaró especialmente que sus dichos no apuntan a decir que los alquileres “son baratos”, al entender la dificultad que representa afrontar su costo para muchas familias.

Un joven fue atacado a balazos en Comodoro y quedó internado en grave estado

“Muchos inquilinos tienen el probema de que el sueldo no sube al ritmo de la inflación, entonces, si el precio queda fuera del mercado, se negocia entre el inquilino y el propietario -observó-. Es una necesidad de quien paga el alquiler, no es algo que esté aprovechando. No digo que estén baratos ni que sea fácil de pagar -enfatizó-. Lo que digo es que hay propiedades que se vacían y se vuelven a alquilar al mismo precio, o quizás un poco menos, porque no suben al ritmo que venían haciéndolo antes”.



Ahorro en pesos y canalización en plazos fijos: el otro destino de las indemnizaciones

Sin embargo, no todos los trabajadores desvinculados eligen canalizar su indemnización en una vivienda. Fuentes del sector bancario local confirmaron a ADNSUR que existe un volumen “inusualmente alto” de nuevos plazos fijos abiertos en los últimos meses por clientes provenientes de empresas petroleras.

Un video de TikTok y el repost de Wanda Nara cambiaron su vida: la historia del influencer más querido de Comodoro

“Estamos viendo un ingreso de montos altos por única vez, muchos entre los 50 y los 90 millones de pesos, que luego son colocados a plazo fijo por 30 o 60 días”, indicó una fuente del sector financiero. “No necesariamente están buscando ganancia real contra la inflación, pero sí conservar valor hasta decidir qué hacer. Es un comportamiento típico en contextos de incertidumbre, especialmente si no tienen experiencia previa en inversiones”, agregaron.

Actualmente, las principales entidades bancarias están ofreciendo tasas del orden del 30% TNA (Tasa Nominal Anual) para plazos fijos tradicionales a 30 días, lo que equivale a un rendimiento mensual cercano estimado en el 2,5%.

Cerró la única estación de GNC en Comodoro: ¿qué pasará con los 150 usuarios que abastecía?

Aunque puede quedar circunstancialmente por encima del IPC, que en mayo fue del 1,5% y en junio podría haber quedado más cera del 2%, el plazo fijo es una alternativa que no termina de garantizar ganancia frente a una inflación que tiene muchos componentes, algunos de los cuales pueden quedar por encima del promedio estadístico.