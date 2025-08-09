La reciente suba del dólar oficial cerca del 14% durante julio volvió a tensionar la relación entre supermercados y proveedores, con listas de precios que ya empiezan a circular con incrementos del 3 al 9%, en Buenos Aires. En Comodoro Rivadavia, desde una de las cadenas se indicó que aún no recibieron listas impactadas por la variación del dólar, aunque no se descarta para las próximas semanas. En un mercado con consumo estancado y ventas en pausa, analistas advierten que, aunque los precios subirán, será con moderación, en medio de un contexto de pérdida del poder adquisitivo y cambios en las retenciones a exportaciones que podrían influir en el mercado interno.



La suba del dólar oficial en torno al 14% durante julio abrió un nuevo capítulo en la histórica puja entre grandes cadenas de supermercados y sus principales proveedores. Aunque en esta primera semana de agosto el tipo de cambio mostró varias jornadas de baja, el efecto sobre las góndolas todavía está en discusión.

Aumento y bono para empleadas domésticas: cuánto ganan por hora y por mes en agosto de 2025

Según publicó El Cronista, durante el final de la semana pasada proveedores de alimentos, aceites y artículos de limpieza anticiparon a las cadenas que enviarían listas con aumentos de entre el 3 y el 9%, argumentando la incidencia de insumos y envases importados, la pérdida de competitividad frente al mercado externo y la necesidad de canalizar el impacto de productos dolarizados.

Las grandes cadenas, curtidas por los pedidos de contención que llegan desde el Ministerio de Economía, resistieron inicialmente las subas. “Si aceptamos esos saltos de precios, no lo podemos trasladar al consumidor porque no se vende”, admitió una fuente del supermercadismo a ese medio, recordando que hoy la única manera de mover el stock es con descuentos agresivos —como 2x1 o billeteras electrónicas— en un mercado con consumo estancado.

Una camioneta fue arrastrada por la corriente en la costa de Comodoro Rivadavia

En todo caso, se advirtió, las subas podrían ubicarse en un término medio, en alrededor del 4 al 4,5%.

QUÉ SE ESPERA EN COMODORO

En el caso de Comodoro Rivadavia, una importante cadena local explicó a ADNSUR, off the record: “No hemos tenido aumentos. Con el ordenamiento de esta semana a la baja (del dólar), no creemos que haya nuevas listas de precios. Había algunos pendientes, pero eso no tenía nada que ver con el dólar”, indicó un referente local.

De todos modos, la misma fuente aclaró que en grandes cadenas, la variación del dólar no impacta de un momento a otro, al explicar que "siempre hay negociaciones y puede reflejarse en próximas semanas”. ¿Se muda La Saladita?: el futuro incierto del emblemático mercado informal de Comodoro Rivadavia

Por otra parte César Herrera, director del Observatorio de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNPSJB, manifestó que en abril —con una suba del dólar cercana al 14%— se produjo una “sobre reacción” (overshooting) de precios: “La suba de ese momento determinó una salida de nuevas listas desde las fábricas, para retroceder en las semanas posteriores, posiblemente por la baja en las ventas debido a la pérdida de poder adquisitivo del salario”, recordó.

Hoy, según Herrera, “estamos en medio de la segunda sobre reacción por variación del tipo de cambio. ¿Qué cambió desde abril? El poder adquisitivo sigue cayendo y hay pérdida de confianza sobre el plan financiero del gobierno, con una ayuda menor del Fondo. Por eso, creo que los precios van a aumentar, pero en una proporción menor a la informada por los medios capitalinos”.

Horror en Comodoro: ahorcaron, golpearon con un arma y le robaron a un joven en el barrio San Cayetano

El efecto, según explicó el analista local, podría observarse con una suba pronunciada en un primer momento, para retroceder días después ante la baja respuesta en la capacidad adquisitiva.

Mientras tanto, en los supermercados advierten que el traslado de las listas mayoristas a las góndolas no siempre es automático y que, en un mercado de ventas frenadas, cada punto de aumento puede costar caro en volumen. Igualmente, reconocieron que tras algunas negociaciones, las nuevas listas empezarán a reflejar parcialmente el efecto de la devaluación.

EL FACTOR RETENCIONES Y SU IMPACTO DOMÉSTICO

La reciente baja de retenciones a las exportaciones, si bien busca mejorar la competitividad del sector y estimular las ventas al exterior, también puede presionar sobre los precios internos. Esto ocurre porque, con menos carga impositiva, los exportadores tienen mayor incentivo para vender afuera, alineando los valores locales con los internacionales. Así, el piso de los precios internos puede mantenerse alto, incluso si el dólar baja.

Schlumberger: se confirman 14 despidos, pero la planta no se iría de Comodoro por ahora

"La baja de retenciones opera de modo similar a una devaluación. Por cada producto vendido, ahora el exportador recibe más pesos que antes y el precio interno tiene que empardar ese incremento. El sector agroexportador se beneficia por la parte que renuncia el Estado, que recauda menos sobre las venas externas, pero también por la parte que se vuelca al mercado interno, que deberá absorber ese incremento", afirmó Diego Kofman, economista del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía -MATE- , citado por LPO.

Sin embargo, las opiniones no son unánimes en ese sentido y hay analistas que creen que la mencionada baja de poder adquisitivo de los consumidores, atenuarán ese efecto.

Por lo pronto, terminada la primera semana de agosto, las consultoras empezaron a situar el piso de la inflación de este mes en el 2%, algo que el gobierno buscará contrarrrestar porque el dato de este mes se conocerá en septiembre, en el tramo final de la campaña para las elecciones de octubre.