La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha durante el mes de octubre el cronograma de pagos de una de sus asistencias más importantes, la Prestación por Desempleo . Se trata de un instrumento de contención económica destinado a trabajadores en relación de dependencia que fueron despedidos sin una causa justa o bajo otras circunstancias específicas contempladas por la ley. El operativo de pago se organiza, como es habitual, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios para garantizar un proceso ordenado.

En paralelo a la liquidación de las prestaciones corrientes, el organismo confirmó que en noviembre aplicará un nuevo aumento en los haberes de distintos grupos de beneficiarios. La medida, regida por la fórmula de movilidad previsional, alcanzará a jubilados, pensionados, ya los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las Asignaciones Familiares del sistema SUAF. Este ajuste busca compensar el impacto de la inflación en el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables.

Aguinaldo, aumento y bono: ANSES confirmó triple pago para jubilados y pensionados en diciembre de 2025

Prestación por Desempleo: Qué es y quiénes acceden

La Prestación por Desempleo es un seguro social que busca acompañar y proteger a los trabajadores formales que atraviesan la difícil situación de perder su fuente de ingresos. No se trata de un bono extraordinario, sino de un derecho de los trabajadores que realizaron sus aportes al sistema de seguridad social. El monto de la prestación se calcula tomando como referencia el 75% del mejor salario promedio percibido durante los últimos seis meses de actividad laboral.

Es importante destacar que el valor de esta asistencia se actualiza de manera mensual en función de las variaciones del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) , lo que asegura que no quedará completamente desfasado frente al costo de vida.

ANSES: jubilaciones y AUH subirán 2,1% en noviembre por la nueva movilidad, ¿cuánto cobrarán?

Para acceder a este beneficio, los interesados ​​deben cumplir con requisitos específicos que varían según la modalidad de su contratación:

Trabajadores permanentes: Deben acreditar al menos seis meses de trabajo con aportes en los últimos tres años anteriores a la fecha del despido.

Trabajadores eventuales o de temporada: Se les exige haber trabajado por un período inferior a 12 meses en los últimos tres años y más de 90 días en el último año, previo a la finalización del contrato.

Trabajadores del sector de la construcción: Deben contar con un mínimo de ocho meses de aportes en los dos años anteriores a la finalización de la obra o despido.

Cómo solicitar la Prestación por Desempleo paso a paso

ANSES dispone de dos canales para iniciar la solicitud, que debe realizarse dentro de los 90 días hábiles posteriores al cese de la relación laboral para no sufrir descuentos en las cuotas.

Trámite virtual:

Ingresar a la plataforma Mi ANSES a través de la página web oficial del organismo o la aplicación móvil, utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Dentro del menú, busque la opción "Atención Virtual". Seleccione la opción “Prestación por Desempleo” y siga las instrucciones. El sistema solicitará que se cargue la documentación requerida en formato digital (foto del DNI, telegrama de despido, etc.) y se complete una declaración jurada.

Trámite presencial:

Solicitar un turno previo desde el sitio web anses.gob.ar . Reunir toda la documentación necesaria en original y copia (DNI, constancia de despido, certificaciones de servicios). Asistir a la oficina de ANSES asignada en el día y horario del turno para presentar los papeles e iniciar la gestión.

Calendario de pagos de octubre: quiénes cobran hoy

El organismo preliminar detalló el cronograma de pagos para este mes. El mismo comenzó hoy y se extenderá durante la próxima semana.