El cambio de estación trae consigo una de las oportunidades más esperadas por los consumidores: las liquidaciones de fin de temporada. Con la primavera ya instalada, las grandes cadenas y marcas de indumentaria buscan liberar espacio en sus depósitos y góndolas para dar paso a las nuevas colecciones, una estrategia comercial que resulta en importantes rebajas de precios para el público. En este marco, un importante supermercado nacional tomó la delantera con una masiva venta online de todo su remanente invernal.

Esta práctica, habitual en el sector minorista, adquiere una relevancia especial en el actual contexto económico, donde miles de argentinos planifican sus compras y aprovechan cada promoción para cuidar el presupuesto familiar. La posibilidad de adquirir productos de la temporada que finaliza a un costo considerablemente menor es una táctica de ahorro cada vez más extendida, ya sea para utilizar en los días frescos que aún quedan o para guardar y anticiparse al próximo invierno.

700 sucursales y 17 mil empleados: los cuatro candidatos a comprar Carrefour que se va de Argentina

La cadena de supermercados Coto es la empresa que encabeza esta campaña a través de su plataforma de comercio electrónico. La propuesta se centra en una liquidación total de su calzado de invierno, pero también abarca otras prendas de abrigo y artículos de diferentes rubros.

Oportunidades en calzado: los precios y modelos destacados

El principal atractivo de la liquidación se encuentra en la sección de calzado, donde los descuentos permiten acceder a productos con precios muy competitivos. Entre las ofertas más destacadas, la propuesta para el público femenino incluye pantuflas estampadas, disponibles en colores negro y gris, con un precio final de $6.399,60, producto de una rebaja del 60% sobre su valor original.

Cuáles son las 17 sucursales patagónicas de un supermercado que se irá de Argentina y cambiará de dueño

Para los más chicos, la oferta también es variada. En la línea infantil se pueden encontrar botas en tonos marrón, camel y negro, en talles que van del 21 al 25. Estos modelos se comercializan a $11.399,40, aplicando un descuento del 40%. La disponibilidad de talles y modelos depende del stock remanente, por lo que se recomienda a los interesados consultar la web de manera regular.

Más allá del calzado: indumentaria y hogar también con rebajas

La acción comercial de la cadena no se limita únicamente al calzado. La liquidación se extiende a una amplia gama de vestimenta de invierno, que incluye camperas, buzos y otras prendas de abrigo, con descuentos que también rondan el 60%.

Simultáneamente, la plataforma online ofrece promociones sobre pequeños electrodomésticos y diversos artículos para el hogar, convirtiendo la iniciativa en una oportunidad integral para equiparse a precios más bajos. Esta estrategia busca maximizar el tráfico en su sitio web y ofrecer soluciones de ahorro en múltiples categorías, más allá de la indumentaria estacional.

Una histórica empresa de galletitas cerró una de sus plantas y despidió a decenas de trabajadores

Claves para maximizar el ahorro: promociones y consejos

Para que el beneficio sea aún mayor, es fundamental tener en cuenta que muchos de estos productos son compatibles con reintegros o descuentos adicionales a través de tarjetas bancarias o billeteras virtuales. Estas promociones, cuyos topes semanales suelen oscilar entre $10.000 y $15.000, pueden reducir todavía más el precio final de la compra.

Desde la propia cadena recomendaron a los consumidores prestar atención a ciertos detalles para asegurarse de que el ahorro sea real. Entre los consejos, sugieren verificar si la promoción permite pagos en cuotas sin interés o si existen recargos ocultos, comparar los precios finales incluyendo todas las rebajas, y planificar las compras en los días con mayores reintegros bancarios para optimizar el rendimiento del dinero.