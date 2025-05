El Gobierno Nacional dio un nuevo paso en su política de recortes de subsidios energéticos con la publicación, el lunes por la noche, de las resoluciones 218 y 219 de la Secretaría de Energía. Las medidas apuntan a reducir el gasto en asistencia tarifaria focalizando los beneficios sobre un universo más limitado de usuarios. Sin embargo, a diferencia de lo que algunos interpretaron, las provincias patagónicas no están alcanzadas por estas resoluciones, al menos en esta etapa. Así surge de la lectura de las resoluciones y la explicación que dieron a esta agencia desde la distribuidora Camuzzi Gas del Sur, al expresar que no hay afectación para la Patagonia. El alcance de las normativas se limita a las zonas incorporadas al régimen de "zona fría" en 2021, durante el gobierno de Alberto Fernández.

¿QUÉ DICEN EXACTAMENTE LAS RESOLUCIONES?

La Resolución 218/2025 establece un nuevo procedimiento para la revisión del nivel de subsidios otorgados a los usuarios del gas y la electricidad, a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD). Esto permitirá que los usuarios pidan una reevaluación de su situación socioeconómica si consideran que fueron mal clasificados en la segmentación tarifaria (niveles N1, N2 o N3), o si sus condiciones han cambiado.

El gobierno nacional podría recategorizar, en base al cruzamiento de datos, a quienes declararon ingresos por debajo de lo real para acceder a los subsidios, a partir de casos que se han detectado en clubes de campo, especialmente en el centro del país. Por su parte, la Resolución 219/2025 introduce una medida más polémica: reduce el beneficio del 50% de descuento en la tarifa de gas para aquellos usuarios que tienen más de un medidor a su nombre.

Desde ahora, solo podrán conservar ese beneficio si acreditan una situación de vulnerabilidad. La medida afecta a quienes, por ejemplo, tengan una segunda vivienda, alquilen una propiedad que no esté formalmente registrada o compartan servicios entre varios núcleos familiares, situaciones comunes en muchas regiones del país. Vale aclarar nuevamente que esa medida vinculada al servicio de gas está acotada a las ciudades de la zona fría ampliada.

¿QUÉ ES LA “ZONA FRÍA AMPLIADA” Y QUÉ IMPLICA?

El régimen de "zona fría" fue establecido originalmente en 2002, a través e la ley 25.565, para atender el mayor consumo de gas domiciliario en regiones con climas rigurosos, como la Patagonia. Sin embargo, en 2021, a través de la Ley 27.637, se incorporaron al beneficio partes de otras provincias —como Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y Salta— donde también se registran inviernos severos o condiciones socioeconómicas que justificaban el subsidio.

Es sobre este grupo de usuarios incorporados en 2021 que recaen los recortes de las resoluciones 218 y 219. En otras palabras, los usuarios de Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Neuquén, Río Negro y La Pampa no están alcanzados por estas medidas, al menos por ahora.

UNA SEÑAL CLARA, AUNQUE LIMITADA

Aunque la Patagonia quedó afuera de esta ronda de recortes, el mensaje político es claro: el gobierno de Javier Milei avanza en la focalización de subsidios como parte de su estrategia de ajuste fiscal. Por eso, si bien las medidas actuales no afectan a los usuarios patagónicos de las redes de gas natural, no hay garantías de que en el futuro cercano no se revise también el régimen original de zona fría, como ya se intentó en la primera versión de la ley Bases.

Más aún, la implementación de barreras burocráticas —como la reinscripción en el registro RASE o la digitalización obligatoria de trámites— podría usarse más adelante para restringir o condicionar el acceso al subsidio incluso en las zonas que hoy lo conservan intacto. El recorte de subsidios dispuesto esta semana no afecta por ahora a la Patagonia, pero representa una clara señal de hacia dónde se dirige la política energética del actual gobierno: menos subsidios, más focalización, y un traslado progresivo del costo energético a los hogares. En provincias donde el gas no es un lujo sino una necesidad vital durante buena parte del año, la vigilancia ciudadana y el acceso a la información serán claves para defender derechos adquiridos.

¿PUEDE UNA RESOLUCIÓN LIMITAR UN BENEFICIO POR LEY?

Legalmente, una resolución administrativa no puede alterar los alcances de una ley nacional, como la Ley 27.637 de zona fría ampliada. Sin embargo, las resoluciones sí pueden establecer condiciones prácticas (como criterios de elegibilidad o requisitos documentales) que en los hechos limiten el acceso al beneficio. Es en ese plano donde muchos especialistas advierten que podrían presentarse amparos judiciales, como ya ocurrió en el pasado.